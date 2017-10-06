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Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР 980 снарядов и мин
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    Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР 980 снарядов и мин

    22:12  6 Октября 2017  /обновлено: 22:16  06 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР 980 снарядов и мин

    Донецк 6 октября. За минувшую неделю вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой народной республики почти тысячу снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, за минувшую неделю украинские силовики 278 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 980 снарядов и мин.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказались 25 населенных пунктов республики. Среди наиболее пострадавших: Ясиноватая, Докучаевск, Донецк, поселки Спартак, Васильевка, Саханка, Коминтерново и Заиченко. В результате обстрелов были повреждены 20 жилых домов.

    Стоит отметить, что 6 октября Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, поддержав инициативу президента Петра Порошенко о возможном военном решении конфликта, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк
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