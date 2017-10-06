«Корабль-лего»: патрульное судно «Василий Быков» отправили в Керчь

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Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» по внутренним водным путям отправили из Зеленодольска в Черное море. Спущенный на воду без особой огласки «Быков» предполагается доукомплектовать в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Предположительно там же будут проводиться заводские ходовые испытания.

Программа пополнения корабельного состава Черноморского флота новыми вымпелами, стартовавшая еще до воссоединения Крыма с Россией, продолжает осуществляться. В текущем году к уже вошедшим в состав флота новым фрегатам, многоцелевым дизельным подводным лодкам, малым ракетным кораблям, противодиверсионным, патрульным и десантным катерам, должен был присоединиться и головной патрульный корабль проекта 22160. Однако, судя по тому, что «Быков» был спущен на воду с трехмесячной задержкой, скорее всего, его передача флоту состоится все же не в этом, а уже в следующем году.

Задержку со сроками постройки головного корабля проекта для отечественного кораблестроения следует считать уже устоявшейся традицией. Причины ее кроются не столько в неспособности российских предприятий вовремя осваивать постройку кораблей новых проектов, сколько в массе изменений, постоянно вносимых по инициативе заказчика в проект уже строящегося корабля.

И «Василий Быков» тут не стал исключением, тем более, что сама концепция данного корабля от момента ее появления на бумаге и до начала реализации в металле претерпела изрядную эволюцию. Согласно имеющейся в свободном доступе информации, исходно проект 22160 виделся своим создателям как нечто среднее между пограничным сторожевым кораблем проекта 22100 и пограничным сторожевым кораблем проекта 22460. То есть 22160-й должен был быть меньше первого, но больше второго.

Несущий довольно скромное вооружение 22460-й, имел одну любопытную «фишку» — резервирование помещений под размещение противокорабельных ракет «Уран». Возможно, именно это стало отправной точкой для закладки в проект 22160 концепции модульной архитектуры, теоретически позволяющей в случае необходимости путем установки дополнительных модулей с оборудованием и вооружением превратить пограничный сторожевой корабль в полноценный флотский сторожевик с соответствующим ударным и зенитным вооружением.

Генеральный директор разрабатывавшего проект 22160 «Северного проектно-конструкторского бюро» Владимир Спиридопуло описал концепцию так: «Часть вооружения на корабле постоянная, и оно монтируется при строительстве. Есть места, на которых можно в ходе ремонта разместить дополнительное вооружение. И есть места под съемные модули любого назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач». В общем, на выходе должен был получиться этакий «корабль-лего», в корпус которого что хочешь, то и ставишь.

Идея, безусловно, красивая. Но вот насколько она реализуема на практике? Зачем ОПК производить модули, которые до поры до времени не будут смонтированы на корабле? Как экипаж корабля будет осваивать эти находящиеся где-то на берегу модули? Сколько времени будет занимать монтаж и демонтаж модулей? Где и какими средствами эта операция будет осуществляться? Наконец, съемная конструкция по определению сложнее и дороже станционарной. В общем, сомнений в реализуемости заявленного создателями корабля принципа модульности довольно много. Но вернемся к истории проекта 22160.

В силу пожеланий военных моряков, по мере дальнейшей разработки проекта 22160, корабль все менее напоминал «пограничника» и все больше, по своим ТТХ, превращался в корвет с управляемым ракетным оружием (УРО). Правда, получившийся в итоге у Северного проектно-конструкторского бюро корабль корветом называть не стали. Возможно — во избежание закономерного вопроса от Минобороны, уже получающего спроектированные «Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» корветы проекта 20380: «Зачем нам еще один корвет УРО?» Но по факту проект 22160, хотя и получил нейтральное название патрульного корабля, как раз новым корветом УРО и стал.

Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» (заводской номер 161) заложили на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 26 февраля 2014 года. По имеющейся в свободном доступе информации, корабль должен иметь водоизмещение 1800 тонн, в качестве главной энергетической установки — 2 маршевых дизельных двигателя, полную скорость хода в 30 узлов, дальность плавания 6000 миль на 16 узлах, автономность плавания — 60 суток.

Кроме того, судно должно иметь надстройки с минимальной радиолокационной сигнатурой, 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, 8 установок вертикального пуска ракетного комплекса «Калибр-НК», многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», 2 малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65 и новейший корабельный комплекс РЭП ТК-25. Далее — сразу 3 гидроакустических комплекса, две радиолокационные станции, вертолет массой до 12 тонн или несколько БПЛА, экипаж до 80 человек.

Если исходить из этих характеристик, то флот должен пополниться полноценным корветом УРО. Однако, та самая модульность вкупе с относительно небольшим водоизмещением патрульного корабля проекта 22160, не дают уверенности в том, что «Быков», как и пять его законтрактованных к постройке «систершипов» (кораблей близнецов), получат «Калибр-НК», «Штиль-1», «Гибку» и вертолет. По крайней мере, при знакомстве с фотографиями «Быкова», следов присутствия на корабле «Калибра-НК», «Штиль-1» и «Гибки» не просматривается. Отсутствие этих систем вооружения в значительной мере обесценивает этот корабль и даже, по мнению ряда специалистов, сделает постройку «Быкова» и других судов этого типа банально не нужной.

Но, как говорится, будем верить в лучшее. Иными словами в то, что до 2020 года Черноморский флот получит шестерку патрульных кораблей проекта 22160, каждый из которых по своим ударным возможностям будет равен куда более крупным (полное водоизмещение — 4035 тонн) фрегатам проекта 11356. Тем более, первый заместитель гендиректора «Зеленодольского судостроительного завода» Александр Карпов 23 октября 2015 года объявил, что «Калибры» будут устанавливаться на корабли проекта 22160.