Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

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Махачкала, 6 октября. Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку все руководство правительства республики. О подписании соответствующего указа сообщили в администрации главы региона.

В пресс-службе уточнили, что свои обязанности все члены правительства будут исполнять до формирования нового кабинета министров.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева врио главы республики.