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Общество
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Россия
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
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    Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

    17:27  6 Октября 2017
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    Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

    Махачкала, 6 октября. Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку все руководство правительства республики. О подписании соответствующего указа сообщили в администрации главы региона.

    В пресс-службе уточнили, что свои обязанности все члены правительства  будут исполнять до формирования нового кабинета министров.

    Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева врио главы республики.

    Автор: Алексей Громов
    #отставка #дагестан #правительство
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