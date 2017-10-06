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Технологии
Медицина будущего: как развитие цифровой экономики изменит здравоохранение России
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    Медицина будущего: как развитие цифровой экономики изменит здравоохранение России

    17:41  6 Октября 2017
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    Замминистра здравоохранения: Операции людям будут делать роботы

    Сегодня все больше говорят о цифровой экономике. Впервые это словосочетание употребил президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральном собранию. Тема использования высоких технологий в медицинской отрасли обсуждалась и на первом международном медицинском инвестиционном форуме.

    Какой может быть синергия IT-технологий и медицины в эпоху цифровой экономики?

    На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей ответили заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой и советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

    Герман Клименко: Нужно открыть медицину

    По словам советника президента по Интернету Германа Клименко, самым большим вкладом для инвестиционной привлекательности медицины за последнее время стал так называемый закон «О телемедицине».

    «Теперь у нас есть необходимые условия для инвесторов, в первую очередь, законодательные. Появилось правовое поле. Я вижу так: основная задача, которую нужно решить для того, чтобы в отрасль пришли инвесторы — это законодательная база».

    При этом, отмечает советник, закон о телемедицине — это хороший пример создания правовой базы, однако закон шел к своему принятию долгих 19 лет.

    «Если мы будем и дальше так двигаться, мы конечно куда-нибудь придем, и инвесторы когда-нибудь к нам придут, но есть внутренние процессы, а есть внешняя история, — размышляет Клименко. — Мы приняли закон о телемедицине, и тут же зашевелились все наши, российские внутренние инвесторы: Сбербанк, Яндекс, Mail.ru. Конечно, пока они представляют телемедицину весьма утрировано, это, в основном, вызов врача на дом».

    Замминистра здравоохранения: Операции людям будут делать роботы

    При этом, скорость проникновения новых технологий в сферу здравоохранения ограничивают внутренние факторы.

    «Медицина же все-таки является самой консервативной отраслью по моему опыту, — признает советник. Это не плохо и не хорошо. Однако чем быстрее мы будем двигаться, тем лучше». По мнению советника президента по Интернету, проникновение IT-технологий в медицинскую сферу — это неизбежный процесс.

    «Под давлением современных технологий медицине тоже придется открываться. Это и улучшает качество сервиса, и помогает больным, и формирует критичные взгляды», — добавляет Клименко.

    «В первую голову я бы поставил законодательные решения, — подчеркивает советник президента. — В данный момент в Минздраве идет процесс по созданию карточек. Пока мы не объединим данные, мы не сможем привнести в медицину те технологии, которые у нас находятся на мировом уровне».

    Сергей Краевой: Мы избавим врачей от бумажной волокиты!

    Продолжая тему телемедицины, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой отмечает, что главным достижением принятого Государственной думой закона является то, что в России наконец появилось нормативное поле.

    «Мы ушли от «дикого» предложения и того, что у каждого свое понимание телемедицины, — поясняет свою мысль замминистра. — На самом деле, для здравоохранения это возможность донести медицинскую услугу до пациента».

    А чтобы донести услугу, нужно поставить диагноз, назначить лечения, проконтролировать качество и эффективность лечения и результат этого лечения.

    «Это происходит, когда врач приходит к пациенту. Он его осматривает, назначает анализы, потом с ним беседует. Все это делается непосредственно, лично. В Москве это сделать несложно. Но если расстояния сотни, тысячи километров, то сделать это тяжело», — констатирует Краевой.

    Замминистра здравоохранения: Операции людям будут делать роботы

    Однако сейчас Россия технически к этому готова, уверяет заместитель министра здравоохранения.

    «У нас есть приборы дистанционного снятия основных физиологические показателей, есть приборы оценки изображений, — перечисляет замминистра. — Скажу больше, есть даже хирургическое роботы, когда оператор может находиться за тысячи километров и при помощи манипуляторов производить тончайшие хирургические вмешательства!»

    Для того, чтобы все это было возможно применить, было необходимо нормативное поле. Сейчас же оно появилось.

    «Мы должны сейчас это все переварить, подписать и подготовить несколько подзаконных актов и приказов, потому что закон — это наша общая структура действий. Теперь нужно сделать этапы этих действий. Многие процессы вводятся поэтапно». В пример чиновник приводит замену бумажный рецептов на электронные.

    «Электронный рецепт не надо выписывать, он сразу попадает в аптеку, и когда пациент приходит в аптеку, его рецепт уже там. Это очень удобно. Так вот, электронный рецепт будет действовать с 1 января 2018 года, а электронный рецепт на наркотические, сильнодействующие и ядовитые средства будет действовать с 1 января 2019 года. Потому что необходимо пройти подготовительные процедуры».

    Та же «цифровая» судьба постигнет и листки нетрудоспособности, или «больничные». Они тоже станут электронными.

    «Постепенно мы будем уходить от самой трудоемкой составляющей работы врача, от заполнения бумаг, — обещает Краевой. — Это все мы только начинаем делать. Но у нас есть нормальное поле, на котором мы можем работать».

    Автор: Герман Парло
    #путин #россия #роботы
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