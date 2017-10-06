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Пугающее видео: крупнейший пассажирский лайнер сдуло ураганом при посадке в ФРГ
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    Пугающее видео: крупнейший пассажирский лайнер сдуло ураганом при посадке в ФРГ

    17:19  6 Октября 2017
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    Пугающее видео: крупнейший пассажирский лайнер сдуло ураганом при посадке в ФРГ

    Дюссельдорф, 6 октября. Пассажирский самолет А380 из Дубая едва не вылетел с полосы из-за урагана «Ксавье», который бушует в Европе. Инцидент произошел в аэропорту немецкого Дюссельдорфа.

    Как видно на записи видеокамер аэропорта, лайнер постепенно снижал высоту, однако как только шасси самолета соприкоснулись с асфальтом, заднюю часть воздушного судно сильно занесло в сторону. Airbus некоторое время вилял из стороны в сторону, пока пилотам, наконец, не удалось выровнять машину.

    Напомним, что ураган «Ксавье» накануне обрушился на Европу, затронув Германию, Великобританию, Польшу, Швецию, Данию и Нидерланды.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #самолет #видео #дюссельдорф #ураган #посадка #ксавье #а380
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