Пугающее видео: крупнейший пассажирский лайнер сдуло ураганом при посадке в ФРГ

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Дюссельдорф, 6 октября. Пассажирский самолет А380 из Дубая едва не вылетел с полосы из-за урагана «Ксавье», который бушует в Европе. Инцидент произошел в аэропорту немецкого Дюссельдорфа.

Как видно на записи видеокамер аэропорта, лайнер постепенно снижал высоту, однако как только шасси самолета соприкоснулись с асфальтом, заднюю часть воздушного судно сильно занесло в сторону. Airbus некоторое время вилял из стороны в сторону, пока пилотам, наконец, не удалось выровнять машину.

Напомним, что ураган «Ксавье» накануне обрушился на Европу, затронув Германию, Великобританию, Польшу, Швецию, Данию и Нидерланды.