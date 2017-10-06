Это дурдом: Милонов отреагировал на «танцы с файером» в Верховной раде Украины

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В сессионный зал Верховной рады Украины забросили файер. Срочным спасением коллег-депутатов занялся народный избранник Андрей Тетерук (фракция «Народный фронт» — прим. ред.), исполнивший своеобразный танец с файером, в котором поучаствовал и еще один народный депутат. Тетерук схватил сигнальную шашку и бегом устремился к выходу. Файеры, дымовые шашки, хлопушки и фейерверки не являются чем-то особенным в «цирке под названием Верховная рада Украины», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Государственной думы России по международным делам Виталий Милонов.

Самое интересное в том, что проявивший молниеносную реакцию в такой, казалось бы, непростой ситуации Тетерук, во время пробежки к выходу, не забыл дать подзатыльник давнему сопернику от «Самопомощи» Семену Семенченко.

«Знаете, файеры, дымовые шашки, хлопушки и фейерверки не являются чем-то особенным в цирке под названием Верховная рада Украины. Цирк там устраивается с самого начала, а в цирке, как правило, находятся клоуны. Вся эта история отображает соответствие внешнего внутреннему содержанию, потому что по внутреннему содержанию вся деятельность Рады напоминает клоунаду. Кто-то там бегает, кому-то дают подзатыльники, например, этому комичному персонажу Семенченко — а вообще, в реальности это все равно, что пытаться понять мотивацию психически больных людей. Это дурдом абсолютный», — комментирует произошедшее российский депутат.

Уже после того как все закончилось, в интервью украинским журналистам Тетерук заявил, что его быстрая реакция на происходящее стала результатом опыта, полученного во время боевых действий в Донбассе.

«Опыт никуда не деть. Я увидел, что пошел дым. Понял, что это какая-то опасность. Увидел, что горит шашка. Я пытался вынести ее из помещения через ближайший выход. Он был заблокирован. Поэтому направился к открытой двери, чтобы обезопасить всех в зале от ядовитых веществ, которые она выделяет», — рассказывает депутат.

В свою очередь Милонов отметил, что украинской общественности стоило бы обратить внимание на людей, заседающих в парламенте Украины.

«Понимаете, во всех парламентах люди сидят в приличной одежде, а в Раде какие-то вырядившиеся отважными солдатиками «герои», которые побывали в 10 километрах от войны, и еще какие-то непонятные люди. На самом деле очень жалко людей, рядовых украинцев, потому что они вынуждены находиться под управлением таких «депутатов». Я очень надеюсь, что подобного рода выходки разбудят спящее гражданское сознание, и они выкинут их на мороз», — продолжает собеседник ФАН.

Примечательно, что инцидент произошел сразу же после голосования за закон о реинтеграции Донбасса, который закрепляет статус России как «страны-агрессора», вводит понятие «российская оккупационная власть». Документ также позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а также наделяет Петра Порошенко полномочиями объявлять в стране военное положение.

«К этому закону о реинтеграции Донбасса не стоит относиться серьезно, потому что это та же самая клоунада и их закон ничего серьезного из себя не представляет. Это попытка Киева проиллюстрировать некую договороспособность украинских властей, которые на самом деле таковыми не являются», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, власти Украины все время обвиняют Российскую Федерацию в мнимых агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту на территории Донбасса. При этом украинские суды не признают факта якобы вооруженной агрессии России. Со своей стороны Кремль отвергает обвинения украинских властей и указывает на отсутствие доказательств.