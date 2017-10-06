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Джулия Робертс сыграла все свои роли за девять минут
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    Джулия Робертс сыграла все свои роли за девять минут

    17:11  6 Октября 2017
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    Джулия Робертс сыграла все свои роли за девять минут

    Лос-Анджелес, 6 октября. Известная голливудская актриса Джулия Робертс исполнила все свои роли в девятиминутном ролике, вышедшем в рамках программы The Late Late Show with James Corden.

    Забавное видео было опубликовано в Сети.

    На кадрах можно увидеть образы актрисы из фильмов «Улыбка Моны Лизы», «Сбежавшая невеста», «Капитан Крюк», «Эрин Брокович», «Свадьба лучшего друга», «Ноттинг Хилл», «Стальные магнолии», «Ешь, молись, люби», «Близость», «Красотка», «Одиннадцать друзей Оушена», пишет «Свободная пресса».

    Автор: Дима Оленин
    #кино #джулия робертс
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