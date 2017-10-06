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Украина
Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие
Украина
Продлить санкции и получить оружие: Порошенко раскрыл смысл законов о Донбассе
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    Продлить санкции и получить оружие: Порошенко раскрыл смысл законов о Донбассе

    18:23  6 Октября 2017
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    Продлить санкции и получить оружие: Порошенко раскрыл смысл законов о Донбассе

    Киев, 6 октября. Принятие закона о продлении особого статуса для Донбасса подтверждает приверженность Киева реализации минских договоренностей. Такое мнение выразил украинский президент Петр Порошенко, о чем говорится в его обращении, которое было обнародовано пресс-службой президента Украины. 

    Он отметил, что только в случае выполнения ряда требований по безопасности в Донбассе, среди которых проведение местных выборов по стандартам ОБСЕ и демилитаризация региона, закон вступит в силу.

    «В то же время наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продлевать санкции против России», — отметил Порошенко.

    Кроме того, президент Украины также заявил, что закон предоставляет аргументы в пользу поставок оружия Киеву и укрепляет правовую базу для применения в регионе ВСУ.

    Ранее полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти не способны принимать собственные решения, о чем свидетельствует продление закона об особом статусе Донбасса.

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #порошенко
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