Цены на новый iPhone стремительно падают в России

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Москва, 6 октября. Стоимость нового iPhone 8 начала резко падать спустя неделю после начала продаж в России. Начальная цена модного гаджета на 29 сентября составляла 56 990 рублей.

В начале октября новый iPhone подешевел на 8 тысяч рублей. Причина падения цен — отсутствие спроса. Большинство потенциальных покупателей более заинтересованы в приобретении iPhone X, продажи которого начнутся в ноябре.

Кроме того, некоторые пользователи могли не увидеть большой разницы между iPhone 8 и iPhone 7, сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Напомним, что появление нового смартфона Apple не вызвало большого ажиотажа в РФ. Уже через 20 минут после старта продаж в московском ГУМе очередь за iPhone практически полностью закончилась. Аналогичная ситуация была и в Великобритании — там также не наблюдалось особого спроса на новый iPhone. В первый день продаж в Лондоне смартфон приобрели только семь человек. В Сиднее было всего 30 покупателей, а в Сингапуре — 50.