Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»
Спорт
Станислав Сухина: Видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Станислав Сухина: Видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций

    16:57  6 Октября 2017
    41

    Станислав Сухина: Видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций

    Санкт-Петербург, 6 октября. Бывший арбитр, а ныне начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказал свое мнение о введении видеоповторов в помощь судьям на матчах чемпионата России. По его мнению, данное новшество снизит влияние судьи на матч.

    «В целом я положительно отношусь к введению видеоповторов в РФПЛ. Это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не арбитром. На мой взгляд, это, конечно, шаг вперед. Но пока нет четкой схемы, как это будет работать, нет четкого алгоритма процесса — в каких случаях необходимо прибегать к просмотру видеоповторов, кто именно будет этим заниматься и как это будет технически. Также, по моему мнению, видеоповторы не смогут решить всех ситуаций, ведь далеко не всегда даже после просмотра эпизода можно дать ему объективную оценку», — сказал «Известиям» Сухина.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что вероятнее всего со следующего сезона в чемпионате России будет введена система видеоповторов.

    Автор: Тимур Румянцев
    #футбол #видеоповторы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 3173

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85557

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30032

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44810
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        2024
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        217
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        3157
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1372