Станислав Сухина: Видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций

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Санкт-Петербург, 6 октября. Бывший арбитр, а ныне начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказал свое мнение о введении видеоповторов в помощь судьям на матчах чемпионата России. По его мнению, данное новшество снизит влияние судьи на матч.

«В целом я положительно отношусь к введению видеоповторов в РФПЛ. Это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не арбитром. На мой взгляд, это, конечно, шаг вперед. Но пока нет четкой схемы, как это будет работать, нет четкого алгоритма процесса — в каких случаях необходимо прибегать к просмотру видеоповторов, кто именно будет этим заниматься и как это будет технически. Также, по моему мнению, видеоповторы не смогут решить всех ситуаций, ведь далеко не всегда даже после просмотра эпизода можно дать ему объективную оценку», — сказал «Известиям» Сухина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вероятнее всего со следующего сезона в чемпионате России будет введена система видеоповторов.