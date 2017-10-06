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Общество
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Судьбу Украины решают за нее: ДНР прокомментировала продление особого статуса Донбасса
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    Судьбу Украины решают за нее: ДНР прокомментировала продление особого статуса Донбасса

    16:55  6 Октября 2017
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    Судьбу Украины решают за нее: ДНР прокомментировала продление особого статуса Донбасса

    Донецк, 6 октября. Украинские власти не способны принимать собственные решения, о чем свидетельствует продление закона об особом статусе Донбасса. Об этом в пятницу заявил полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По его словам, ни Киев, ни украинские радикалы, которых поддерживает власть, не заинтересованы в продлении закона об особом статусе Донбасса. На этом настояли республики Донбасса, Россия, Германия и США.

    Судьбу Украины решают за нее: ДНР прокомментировала продление особого статуса Донбасса

    «Украина была вынуждена продлить действие данного закона, потому что на этом настояли Россия, Германия и США. Судьбу Украины вновь решают за нее», — отметил он.

    Напомним, что закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году, однако так и не был воплощен в жизнь. Украинские власти заявляют, что начнут реализацию закона, как только из Донбасса будут выдворены все «незаконные вооруженные формирования».

    Автор: Геннадий Плющев
    #пушилин #днр #украина #закон #особый статус
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