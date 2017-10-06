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Новороссия
Донбасс сегодня: Порошенко санкционировал войну, украинские солдаты гибнут от голода
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    Донбасс сегодня: Порошенко санкционировал войну, украинские солдаты гибнут от голода

    17:25  6 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: Порошенко санкционировал войну, украинские солдаты гибнут от истощения

    Донбасс, 6 октября. ДНР вскрыла преступные планы Порошенко. Украинские солдаты умирают от истощения на полигонах. Украинские СМИ штампуют фейки на костях убитых карателями мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Порошенко санкционировал эскалацию в Донбассе

    В оперативном командовании ДНР сообщили о санкционированных лично президентом Украины Петром Порошенко боевых столкновениях по всей линии разграничения. Об этом стало известно благодаря собственным источникам донецких военных в силовых ведомствах Украины.

    Отмечается, что «мирная» инициатива принадлежит главе украинского Генштаба Виктору Муженко, а исполнителями провокационных обстрелов и столкновений станут силы специальных операций украинской армии при активной информационной поддержке «самых честных» СМИ.

    По задумке Муженко и Порошенко, эскалация на фронте должна сподвигнуть народных избранников Украины более активно голосовать за принятие президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, который вызывает серьезные споры по мере продвижения в Раде. В связи с полученной информацией, командование ВС ДНР провело дополнительный инструктаж командиров всех уровней и личного состава армии о недопустимости ответа на провокации.

    Оперативная обстановка

    Всего за минувшие сутки киевские силовики по территории 14 населенных пунктов ДНР выпустили более 100 танковых снарядов и мин различного калибра. Бойцы ВСУ и Национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 40 раз. При обстрелах мирных городов и поселков применялись танки, минометы калибром 120 и 82 мм, а также гранатометы различного типа, вооружения боевых машин и стрелковое оружие.

    Пять населенных пунктов ЛНР были обстреляны украинскими боевиками из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 8 раз.

    ВСУ гибнут от истощения

    Пока украинские генералы инспектируют особо показательные воинские части во Львовской области и вводят в рацион солдат передовые системы индивидуального питания (сухпаи) натовского образца, другие солдаты гибнут на полигонах от физического истощения. Об этом накануне сообщили в оперативном командовании ДНР.

    Так, из-за отсутствия должного материального снабжения, нечеловеческих бытовых условий и недостатка питания в начале октября в Ровенской области во время плановых учений на полигоне умер военнослужащий-контрактник 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.

    ВСУ расстреливают мирных жителей

    Еще 6 сентября украинские военные расстреляли на блокпосту в городе Счастье при переходе из ЛНР на подконтрольную ВСУ территорию безоружного гражданского. Подробности инцидента не сообщались до появления официального комментария военного прокурора сил так называемой АТО Олега Цицака. На основании заявления прокурора, украинские СМИ наскоро «состряпали» материалы с такими и подобными заголовками: «Папаша террориста из Челябинска приехал к сыну в «ЛНР» за смертью от пули ВСУ».

    Донбасс сегодня: Порошенко санкционировал войну, украинские солдаты гибнут от истощения

    При изучении сообщения Цицака становится понятно, откуда взялись слова «террорист», «папаша» и «Челябинск». Оказывается, информацию о том, что расстрелянный боевиками ВСУ мужчина родом из Челябинска и является отцом «террориста» ЛНР, украинским военнослужащим сообщил сам истекающий кровью и умирающий в машине скорой после ранения потерпевший, смерть которого констатировали в больнице. Но ключевыми словами в этой части являются слова: «родом из Челябинска», а не «приехал из Челябинска».

    Донбасс сегодня: Порошенко санкционировал войну, украинские солдаты гибнут от истощения

    Находясь в предсмертном бреду, судя по сообщению прокурора Цицака, мужчина также рассказал о том, что якобы его сын воюет в рядах ЛНР.. При этом сам военный прокурор заявил, что «так ли это — неизвестно». Кем на самом деле был убитый, до сих пор не установлено ввиду отсутствия у него каких-либо документов. Но украинские СМИ и не ждут новых подробностей, для них наличие указанных выше слов в совокупности с фразой «сын воюет» являются более чем достаточными аргументами для создания фейковой новости, что позволило им даже закавычить слова «мирный житель», как бы оправдывая действия ВСУ.

    Что же касается самих солдат, расстрелявших безоружного человека, сообщается, что стрелять они начали после того, как мужчина, приближаясь к блокпосту с канистрой в руках, не отреагировал на требование остановиться. А как сообщает Цицак, погибшему на вид около 60 лет, то есть вполне возможно, мужчина мог иметь проблемы со слухом, связанные с возрастом. Что касается «предмета угрозы» – канистры, то она оказалась пуста.

    Донбасс сегодня: Порошенко санкционировал войну, украинские солдаты гибнут от истощения

    В очередной раз ВСУ продемонстрировали истинное отношение к мирным жителям Донбасса, которых готовы силовики расстреливать даже безоружными.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #донбасс #лнр #новороссия
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