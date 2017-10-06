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ВКС РФ нанесли новый удар по главарям террористов в Сирии
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    ВКС РФ нанесли новый удар по главарям террористов в Сирии

    16:47  6 Октября 2017
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    ВКС РФ нанесли новый удар по главарям террористов в Сирии

    Москва, 6 октября. Минобороны России сообщило о новой успешной спецоперации ВКС РФ против террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» в Сирии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате авиаударов ВКС РФ было уничтожено около 50 боевиков и 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра».

    Кроме того, в результате ударов был тяжело ранен лидер террористов Абу Мухаммед аль-Джуляни. По предварительным данным, аль-Джуляни лишился руки и впал в кому. Он также добавил, что состояние комы аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб.

    Одновременно авиация ВКС России нанесла удар по крупнейшему подземному арсеналу террористов «Джебхат-ан-Нусры» в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где боевики хранили более тысячи тонн боеприпасов. Конашенков отметил, что склад боеприпасов был уничтожен специальной авиабомбой большой мощности, которая предназначена для поражения подземных объектов. Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до их полного уничтожения.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #минобороны рф #джебхат-ан-нусра
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