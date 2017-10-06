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Общество
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Украина
«Он еще нужен США»: соцсети не поверили в успех петиции за импичмент Порошенко
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    «Он еще нужен США»: соцсети не поверили в успех петиции за импичмент Порошенко

    17:15  6 Октября 2017
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    «Он еще нужен США»: соцсети не поверили в успех петиции за импичмент Порошенко
    Киев, 6 октября. Петицию о недоверии украинскому президенту Петру Порошенко поддержали более пяти тысяч человек. Таким образом, документ набрал необходимый минимум голосов для того, чтобы уйти на рассмотрение властей.

    По мнению жителей Украины, Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания. Кроме того, они считают, что он замешан в коррупционных преступлениях.

    При этом в соцсетях не уверены, что петиция недовольных граждан Украины сможет что-то изменить

    «Он еще нужен США»: соцсети не поверили в успех петиции за импичмент Порошенко

    Нашлись и те, кто с иронией посоветовал украинцам проявить терпение.


    А часть участников обсуждения тут же припомнили вездесущих «российских хакеров».

     

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #импичмент #петиция
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