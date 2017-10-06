«Он еще нужен США»: соцсети не поверили в успех петиции за импичмент Порошенко

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Киев, 6 октября. Петицию о недоверии украинскому президенту Петру Порошенко поддержали более пяти тысяч человек. Таким образом, документ набрал необходимый минимум голосов для того, чтобы уйти на рассмотрение властей.

По мнению жителей Украины, Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания. Кроме того, они считают, что он замешан в коррупционных преступлениях.

При этом в соцсетях не уверены, что петиция недовольных граждан Украины сможет что-то изменить

Пока америка не скажет, никто его никуда не денет. А вот если скажет.... Куда ж он побежит? В Ростов точно не получится. ???? — Kang@roo (@MamaPlushika) October 5, 2017

Теперь начнется... ничего ???? — Alex Ivanoff (@azbukywedy) October 6, 2017

Нашлись и те, кто с иронией посоветовал украинцам проявить терпение.

Да как же так,он ж еще не всю страну разграбил и развалил.:)еще пару лет подождите, когда хлеб в австралии будут покупать,а мясо в аргентине — Антон (@impreza_73) October 5, 2017



А часть участников обсуждения тут же припомнили вездесущих «российских хакеров».