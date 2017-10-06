Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»
Украина
От АТО — к войне: украинский политолог перечислил последствия законов о Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    От АТО — к войне: украинский политолог перечислил последствия законов о Донбассе

    17:34  6 Октября 2017
    69

    Украинский политолог назвал последствия принятия закона о «реинтегарции Донбасса»

    Киев, 6 октября. Новый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса можно считать мягким отказом Киева от неудобных для него минских соглашений, заявил украинский политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

    Бортник обратил внимание, что в Верховной раде одобрили несколько законопроектов о Донбассе. Он отметил, что в этих документах Россия названа так называемым «агрессором», ЛНР и ДНР — оккупированными территориями, а особый статус Донбасса продлевается на год. Кроме того, на Украине создается специальный Объединенный оперативный штаб.

    По его мнению, этими шагами Киев пытается «избежать формального проигрыша в «Минских играх».

    «Мягкий отказ от неудобных минских соглашений, принятых после Иловайска (первые) и Дебальцево (вторые), и под тяжелейшим военным и политическим давлением; путем замены конкретных дублирующих практически полностью минские соглашения норм закона 2014-го года на аморфные отсылки на минские соглашения, которые (соглашения), к тому же, стороны трактуют очень по-разному (извечный вопрос безопасность или политические пункты фактически остановил выполнение минских соглашений», — объясняет эксперт.

    Он также подчеркивает, что создание Объединенного оперативного штаба позволяет президенту Украины Петру Порошенко командовать ВСУ в Донбассе без участия неудобной ему СБУ. Бортник видит в этих документах политический пиар, целью которого является попытка утихомирить радикалов антироссийскими законами.

    По его мнению, принятые законы о Донбассе дают старт новой стратегии Киева, которая призвана «поставить Минск на паузу», а конфликт из АТО и гражданской войны превратить в «украино-российскую войну». Он подчеркнул, что это необходимо Киеву для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем внутри страны, в частности судебной и пенсионной реформ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формулировка украинского законопроекта о «реинтеграции Донбасса» неприемлема ни де-юре, ни де-факто.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #донбасс #украина #бортник #реинтеграция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 3173

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85557

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30032

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44810
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        2024
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        217
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        3157
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1372