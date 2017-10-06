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Киев, 6 октября. Новый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса можно считать мягким отказом Киева от неудобных для него минских соглашений, заявил украинский политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

Бортник обратил внимание, что в Верховной раде одобрили несколько законопроектов о Донбассе. Он отметил, что в этих документах Россия названа так называемым «агрессором», ЛНР и ДНР — оккупированными территориями, а особый статус Донбасса продлевается на год. Кроме того, на Украине создается специальный Объединенный оперативный штаб.

По его мнению, этими шагами Киев пытается «избежать формального проигрыша в «Минских играх».

«Мягкий отказ от неудобных минских соглашений, принятых после Иловайска (первые) и Дебальцево (вторые), и под тяжелейшим военным и политическим давлением; путем замены конкретных дублирующих практически полностью минские соглашения норм закона 2014-го года на аморфные отсылки на минские соглашения, которые (соглашения), к тому же, стороны трактуют очень по-разному (извечный вопрос безопасность или политические пункты фактически остановил выполнение минских соглашений», — объясняет эксперт.

Он также подчеркивает, что создание Объединенного оперативного штаба позволяет президенту Украины Петру Порошенко командовать ВСУ в Донбассе без участия неудобной ему СБУ. Бортник видит в этих документах политический пиар, целью которого является попытка утихомирить радикалов антироссийскими законами.

По его мнению, принятые законы о Донбассе дают старт новой стратегии Киева, которая призвана «поставить Минск на паузу», а конфликт из АТО и гражданской войны превратить в «украино-российскую войну». Он подчеркнул, что это необходимо Киеву для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем внутри страны, в частности судебной и пенсионной реформ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формулировка украинского законопроекта о «реинтеграции Донбасса» неприемлема ни де-юре, ни де-факто.