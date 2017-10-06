Сирия — трясина для ИГ: боевики теряют Дейр эз-Зор, несмотря на поддержку США

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Некоторые западные и прозападные издания СМИ, используя последние сообщения о нападениях «Исламского государства»1 на востоке провинции Хомс, раскрутили целую историю о том, что террористы якобы развернули крупнейшее контрнаступление и чуть ли не теснят войска Башара Асада на запад. При этом ВКС РФ, согласно их формулировкам, рискуют, в конце концов, «увязнуть в трясине», продолжая кампанию против боевиков ИГ1 в Дейр эз-Зоре.

Несомненно, подобные публикации являются не более чем очередными инсинуациями, к которым прибегает Запад в рамках информационной войны против России и легитимного правительства Башара Асада, о чем ранее в интервью ФАН заявлял политолог Владимир Шаповалов. Однако насколько серьезны и опасны попытки террористов отбить позиции в районе трассы Дейр эз-Зор – Пальмира на самом деле? И, самое главное, откуда у боевиков берутся ресурсы для ведения контратак? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко отметил в комментарии для ФАН, что недавнее контрнаступление террористов на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор является последней отчаянной попыткой ИГ сохранить позиции в Сирии. Тем не менее, считает наш собеседник, своими действиями боевики ничего не добьются.

«Данные боевые действия отрядов «Исламского государства», скорее, являются последними всплесками активности этой террористической группировки. Достаточных сил для того, чтобы удержать свои позиции, у них уже не хватит».

По мнению эксперта, в связи с активизацией террористов ИГ вдоль шоссе М-20 интересны даже не столько сами контратаки, сколько другой факт — проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) тем временем продолжают захватывать нефтяные поля и другие территории на левом побережье Евфрата, почти не встречая сопротивления. Это в очередной раз указывает на то, что представители Соединенных Штатов и «Исламского государства», действительно, вели переговоры и, очевидно, заключили ряд договоренностей.

«Судя по карте боевых действий и описаниям их интенсивности в районе Дейр эз-Зора, на севере, где воюют Сирийские демократические силы под руководством США, никаких серьезных столкновений не происходит. При этом в руки курдов практически беспрепятственно и без потерь переходят города, деревни и нефтяные месторождения. Уже нет сомнений, что американцы, в самом деле, договорились с игиловцами о сдаче позиций, о выходе наиболее непримиримых террористов в сторону Ирака, и о переходе отрядов ИГ под власть SDF».

Соответственно, сотрудничество с США и бойцами SDF позволило главарям «Исламского государства» передислоцировать силы в район к западу от Дейр эз-Зора и запустить серию нападений на позиции войск САР. Таким образом, Вашингтон фактически помог террористам провести контратаку опорных пунктов правительственной армии Сирии в этом районе. Благодаря ВКС РФ сирийские военные смогли отбить контрнаступление, однако поддержка Соединенными Штатами террористов все-таки задержала дальнейшее развитие операции сирийских и российских сил в Дейр эз-Зоре.

«Боевикам, которые согласились вступить в ряды «Демократической армии» было обещано место в совете провинции Дейр эз-Зор, который уже начал свою работу. Там, в частности, широко присутствуют члены ИГИЛ1. То есть американцы попросту договорились с террористами, и тогда те смогли перебросить все силы на правый берег Евфрата, чтобы противостоять сирийской армии и российским ВКС».

Важно отметить, что это уже не первая попытка США сорвать наступление САА и российской боевой авиации на Дейр эз-Зор. В прошлом месяце представители американских спецслужб организовали неожиданную контратаку террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 на севере провинции Хама. Кроме того, в соседнем Идлибе нападениям боевиков подверглись отряды военной полиции РФ, обеспечивающие безопасность в данной зоне деэскалации. Они оказались в окружении, однако благодаря подразделениям ССО и прицельным ударам ВКС РФ по скоплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» кольцо блокады удалось прорвать.

1 Организация запрещена на территории РФ.