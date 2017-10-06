Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»
Политика
Погребинский: Рада продлила особый статус Донбасса по требованию Меркель и посольства США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Погребинский: Рада продлила особый статус Донбасса по требованию Меркель и посольства США

    17:02  6 Октября 2017
    136

    Погребинский: Продление особого статуса Донбасса — требование Меркель и американского посольства

    Парламент Украины на год продлил закон об особом статусе Донбасса, действие которого истекало 18 октября, за это решение проголосовало большинство народных избранников. Однако решение было принято не самостоятельно, а продиктовано западными политиками, считает эксперт.

    «Продление закона об особом статусе, который уже похвалил Кремль, — это требование Ангелы Меркель и американского посольства. И это требование логично. Если бы особый статус не был продлен, то Украина формально вышла бы из минского процесса. Они не хотят ставить Украину в такое положение, поскольку считают это неправильным. Формально закон хотя бы не закрывает минский процесс, но не дает сделать и полшага в сторону его реализации. Он написан красиво и грамотно, как, собственно, и минские соглашения», — говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Погребинский отметил: несмотря на то, что закон об особом статусе действует с 2014 года, в действительности он никогда не работал. По словам политического аналитика, ситуация может измениться после местных выборов в ДНР и ЛНР. Киев понимает, что выборы можно провести только по украинским законам и без согласования с руководителями самопровозглашенных народных республик, которые этого не допустят, продолжает Михаил Погребинский,  

    Погребинский: Рада продлила особый статус Донбасса по требованию Меркель и посольства США

    «Закон об особом статусе не работает, также не предполагается, что он будет работать в будущем. Поэтому продление особого статуса — вполне ожидаемый ход», — заключает политолог.

    Таким образом, говорит Погребинский, никаких предпосылок к оттепели между ЛДНР и официальным Киевом нет. Возможно, новое решение выхода из украинского кризиса смогут найти спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков.

    «Президент Украины ничего не решает, все решения принимаются в Вашингтоне. Если Волкер и Сурков каким-то образом сумеют вдруг договориться о каком-либо компромиссе, то Белый дом заставит Порошенко и лидеров оппозиционных фракций голосовать так, как ему нужно. Невменяемые люди могут бросать дымовые шашки, но это не помешает принять то решение, которое нужно американскому посольству. Может, Волкеру и Суркову удастся найти какой-то компромисс. Я в это не верю, но исключать этого нельзя», — рассуждает политический аналитик.

    Если сформированный компромисс устроит Владимира Путина и Дональда Трампа, то после этого могут наступить определенные положительные изменения и появится выход из сложившегося тупика.

    Погребинский: Продление особого статуса Донбасса — требование Меркель и американского посольства

    Кроме того, сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса. Согласно проекту, территории ДНР и ЛНР признаются «временно оккупированными», вместе с тем предполагается, что Донбасс должен вернуться в состав Украины. Механизм, с помощью которого Киев планирует «реинтегрировать» народные республики, в законе не прописан. Погребинский скептический высказался по поводу возможностей Киева вернуть Донбасс в состав государства.

    «Я не вижу, как должна происходить реинтеграция. При нынешней украинской власти это не может произойти вообще. После смены власти в Киеве можно обсуждать эту процедуру, но при нынешней власти нет никаких шансов», — резюмировал Михаил Погребинский. 

    Автор: Михаил Блинов
    #днр #россия #сша #донбасс #украина #лнр #политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 3157

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85555

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30032

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44810
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        1935
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        217
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        3143
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1371