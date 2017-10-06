Погребинский: Рада продлила особый статус Донбасса по требованию Меркель и посольства США

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Парламент Украины на год продлил закон об особом статусе Донбасса, действие которого истекало 18 октября, за это решение проголосовало большинство народных избранников. Однако решение было принято не самостоятельно, а продиктовано западными политиками, считает эксперт.

«Продление закона об особом статусе, который уже похвалил Кремль, — это требование Ангелы Меркель и американского посольства. И это требование логично. Если бы особый статус не был продлен, то Украина формально вышла бы из минского процесса. Они не хотят ставить Украину в такое положение, поскольку считают это неправильным. Формально закон хотя бы не закрывает минский процесс, но не дает сделать и полшага в сторону его реализации. Он написан красиво и грамотно, как, собственно, и минские соглашения», — говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Погребинский отметил: несмотря на то, что закон об особом статусе действует с 2014 года, в действительности он никогда не работал. По словам политического аналитика, ситуация может измениться после местных выборов в ДНР и ЛНР. Киев понимает, что выборы можно провести только по украинским законам и без согласования с руководителями самопровозглашенных народных республик, которые этого не допустят, продолжает Михаил Погребинский,

«Закон об особом статусе не работает, также не предполагается, что он будет работать в будущем. Поэтому продление особого статуса — вполне ожидаемый ход», — заключает политолог.

Таким образом, говорит Погребинский, никаких предпосылок к оттепели между ЛДНР и официальным Киевом нет. Возможно, новое решение выхода из украинского кризиса смогут найти спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Президент Украины ничего не решает, все решения принимаются в Вашингтоне. Если Волкер и Сурков каким-то образом сумеют вдруг договориться о каком-либо компромиссе, то Белый дом заставит Порошенко и лидеров оппозиционных фракций голосовать так, как ему нужно. Невменяемые люди могут бросать дымовые шашки, но это не помешает принять то решение, которое нужно американскому посольству. Может, Волкеру и Суркову удастся найти какой-то компромисс. Я в это не верю, но исключать этого нельзя», — рассуждает политический аналитик.

Если сформированный компромисс устроит Владимира Путина и Дональда Трампа, то после этого могут наступить определенные положительные изменения и появится выход из сложившегося тупика.

Кроме того, сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса. Согласно проекту, территории ДНР и ЛНР признаются «временно оккупированными», вместе с тем предполагается, что Донбасс должен вернуться в состав Украины. Механизм, с помощью которого Киев планирует «реинтегрировать» народные республики, в законе не прописан. Погребинский скептический высказался по поводу возможностей Киева вернуть Донбасс в состав государства.