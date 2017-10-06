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Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Происшествия
В Госдуме предложили строить путепроводы вместо железнодорожных переездов
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    В Госдуме предложили строить путепроводы вместо железнодорожных переездов

    16:25  6 Октября 2017
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    В Госдуме предложили строить путепроводы вместо железнодорожных переездов

    Москва, 6 октября. Депутаты Госдумы предложили повсеместное строительство путепроводов над участками железнодорожных дорог вместо обычного железнодорожного переезда. С такой инициативой выступил в пятницу председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, комментируя трагедию во Владимировской области.

    По его словам, подобных аварий можно избежать, если автомобили и поезда будут двигаться на разных уровнях. Депутат предложил построить путепроводы во всех регионах и на всех участках, где шлагбаум открывают от трех раз в день. Причем, чтобы избежать разногласий в вопросе конструкции путепровода и его стоимости в разных регионах, это должен быть типовой проект.

    В Госдуме предложили строить путепроводы вместо железнодорожных переездов

    «Я считаю, что нам надо посмотреть и в России сделать программу по строительству путепроводов через железную дорогу. Надо в России сделать типовой проект. Думаю, что министерство транспорта сделает это с Дорожным агентством», — пояснил Москвичев Телеканалу 360.

    Напомним, что в ночь на пятницу автобус из Казахстана столкнулся с поездом на железной дороге под Владимиром, в результате чего погибли 16 человек.

    Автор: Геннадий Плющев
    #авария #автобус #дума #железная дорога #поезд #владимир #строительство #переезд #путепровод
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