Украинец объяснил, почему страна не дотягивает до уровня Европы

В Избранное

Киев, 6 октября. Украине никто ничего не должен, страна просто «не дотягивает до уровня Европы», признался украинец после года путешествий по европейским государствам.

Испания, Италия, ФРГ, Австрия, Чехия, Голландия, Швеция, Греция – вот неполный список стран, которые удалось посетить украинцу за год и сравнить жизнь в европейских государствах и на Украине. Во-первых, в Европе присутствует развитая инфраструктура и «отсутствуют понты как таковые», отмечает он.

«У нас под хрущевками стоят Лексусы, а у них — в основном универсалы — практичные. Что заставляет украинца отдавать половину своих доходов на авто, когда европеец тратит на это всего лишь 3%», — задается вопросом автор.

Еще одной чертой, свойственной украинцам, он называет рабскую психологию – «хоть мы 25 лет назад освободились от Советов, свободными людьми так и не стали». Другая ментальная проблема — уверенность в том, что кто-то Украине что-то должен.

«Порошенко должен преодолеть коррупцию, поднять экономику…а вот в Эстонии вовремя провели реформы, сделали электронное правительство и средняя зарплата молодежи в 800 евро», — добавляет путешественник.

Насмотревшись на социально ответственных европейцев, он пришел к выводу, что #украинцылучшие — это преждевременный комплимент, поскольку «Украина пока не дотягивает ни до одной европейской страны».