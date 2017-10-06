Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»
Украина
Украинец объяснил, почему страна не дотягивает до уровня Европы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинец объяснил, почему страна не дотягивает до уровня Европы

    16:44  6 Октября 2017
    100

    Украинец объяснил, почему страна не дотягивает до уровня Европы

    Киев, 6 октября. Украине никто ничего не должен, страна просто «не дотягивает до уровня Европы», признался украинец после года путешествий по европейским государствам.

    Испания, Италия, ФРГ, Австрия, Чехия, Голландия, Швеция, Греция – вот неполный список стран, которые удалось посетить украинцу за год и сравнить жизнь в европейских государствах и на Украине. Во-первых, в Европе присутствует развитая инфраструктура и «отсутствуют понты как таковые», отмечает он.

    «У нас под хрущевками стоят Лексусы, а у них — в основном универсалы — практичные. Что заставляет украинца отдавать половину своих доходов на авто, когда европеец тратит на это всего лишь 3%», — задается вопросом автор.

    Еще одной чертой, свойственной украинцам, он называет рабскую психологию – «хоть мы 25 лет назад освободились от Советов, свободными людьми так и не стали». Другая ментальная проблема — уверенность в том, что кто-то Украине что-то должен.  

    Украинец объяснил, почему страна не дотягивает до уровня Европы

    «Порошенко должен преодолеть коррупцию, поднять экономику…а вот в Эстонии вовремя провели реформы, сделали электронное правительство и средняя зарплата молодежи в 800 евро», — добавляет путешественник.

    Насмотревшись на социально ответственных европейцев, он пришел к выводу, что #украинцылучшие — это преждевременный комплимент, поскольку «Украина пока не дотягивает ни до одной европейской страны».

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #ес #европа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 3173

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85557

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30032

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44810
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        2024
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        217
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        3157
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1372