Путин, уголь и электромобили. Колонка Олега Денежки

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На Международном форуме по энергоэффективности, который проходит в Москве, президент России Владимир Путин заявил нечто потрясающее. Ну, как потрясающее? По мне, так разумеющееся. По мнению же прогрессивной либеральной общественности, ретроградно невежественное. Он, президент, признался, что управлял электрическим автомобильчиком модели «Тесла». Похвалил машинку, но усомнился в перспективах «зеленой энергетики» и в экологичности электромобиля, потому что тот, дескать, все равно «ездит на угле». Какое, понимаешь, незнание реальности. Либералы, торжествуя, стали тыкать в Россию пальцами.

Это же надо. Такую ерунду наш президент сказал. Против святого выступил — зеленой, как новогодняя елка, энергетики. А ведь все, даже дети, знают: электричество добывают непосредственно из розеток. Это такие кругляшки в ваших квартирах с двумя дырочками, куда дети любят вилки вставлять. А розетки растут в лесах, степях, горах и пустынях. Буквально везде. Их специальные люди добывают, а потом продают в магазинах.

Купил розетку, поставил на стенку, и оттуда сразу электричество. Вот так вот. А Владимир Владимирович что-то не подумавши сказал, точно. И, кстати, говорят, что скоро придумают такую ерунду, что розетки будут ставить сразу в электромобили. Вот.

Зато Путин помнит имя Майкла Фарадея. Английского физика-экспериментатора 19 века. Именно он в 1831 году открыл удивительное и завораживающее своей перспективой явление — электромагнитную индукцию. И именно она, а не турецкие розетки из супермаркетов, лежит в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Годом позже Фарадей создал первую модель электродвигателя. Задолго до первой модели двигателя внутреннего сгорания (ДВС), кстати. Это я о якобы «футуристической» новизне изделия авантюриста-биржевика Илона Маска — электромобиля «Тесла».

Что же обнаружил Майкл Фарадей? А обнаружил он следующее: возникновение электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. То есть двигаем замкнутый в кольцо проводник в поле магнита и получаем электричество. В результате этого открытия в 1872 году немецкий инженер-электротехник Фридрих фон Хефнер-Альтенек представил первый в мире высокоэффективный генератор, впоследствии улучшенный Эдисоном

Так откуда же такое привычное для нас, хоть и вовсе не дешевое, электричество в розетках? Из электрогенераторов, а не из розеток. И эти генераторы, точнее, их роторы с обмотками, надо вращать. Изо всех сил. И только тогда в розетках, которые вы покупаете в супермаркетах, появится электричество. А вращает ротор вовсе не русский литератор Александр Сергеевич Пушкин. Электрогенераторы вращают либо вода, или ее производное — пар. Или ветер.

Поэтому не в электродвигателе дело. Не в электромобиле как таковом, который, кстати, появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. А вопрос электричества в том, как мы его получаем. И выбор невелик: речной поток, уголь, газ, атом или ветер. Есть еще солнце, но это перспектива далекого завтра. Пока это больше игрушка. Способная запитать ваш ноутбук или планшет, зажечь лампочку в домике, но уж точно не обеспечить потребности электромобилей.

Теперь посмотрим на реальность, а не на фантазию в головах самых демократичных человеков. Если вы хотите, чтобы ваш электромобиль ездил, нужно зарядить его аккумуляторы, и вот именно про это говорил наш президент.

«Для того, чтобы подключиться к электрической сети и испытать батарею, аккумулятор, нужно выработать электроэнергию, а для этого нужен первичный источник. Сегодня в мире таким первичным источником номер один является даже не нефть, а уголь», — сказал Путин на форуме по энергоэффективности 4 октября этого года в Москве.

Именно это заявление и вызвало нынешнюю микробурю в либеральных соцсетях. Уголь — топливо номер один в мире для электростанций. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), его доля — около 40%. Вокруг этого показателя она колеблется как минимум с 1971 года.

В принципе, угольная энергетика наиболее вредна для окружающей среды. Знаменитый лондонский смог — как раз результат электрификации британской столицы во второй половине 19 века. До того, как в широкое использование вошли генераторы переменного тока Эдисона, постоянный ток не удавалось передавать на большие расстояния, и по всему городу были разбросаны многочисленные угольные электростанции, дымящие, как тысячи отставных боцманов в пабе.

Конечно, сегодня наиболее развитые страны отказываются от угля. Но какова альтернатива? Либо ненавистный российский газ, либо атом. Для использования газа, нужно иметь подключение к трубе и не иметь политических тараканов в голове. А развитие ядерной энергетики находится под сдерживающим фактором «подмоченной» репутации, вследствие катастроф в украинском Чернобыле и японской Фукусиме.

И как результат, уголь все активнее начинают использовать страны с растущей экономикой. Последнее десятилетие такой страной был Китай — на его долю приходится почти половина сжигаемого в мире угля, и, кстати, добывает его он больше всех. По данным Китайского энергетического совета, в 2016 году в стране около 58% электричества добывали сжиганием угля.

И на самом деле, это не так много для Китая. В недавнем прошлом доля угольных электростанций доходила до 80%. К слову, в Китае до сих пор в высокогорных районах используются паровозы. Впрочем, сейчас Китай постепенно сокращает потребление угля и переключается на российский газ.

Зато постепенно растет доля Индии. А среди развитых стран, стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), главным потребителем угля является Австралия. Та самая, у которой уголь планировала покупать Украина.

Тем временем, по данным 2016 года, в мире было два миллиона электромобилей. Список десяти лидеров выглядел так: на первом месте Китай, на втором — США, на третьем — Япония, а все остальные в десятке — страны Европы. При этом Китай, судя по всему, да и, похоже, по итогам этого года, лидирует с заметным отрывом. По данным Международного экономического агентства (МЭА), в Китае зарегистрировано примерно треть машин, из всех выпущенных на электрическом ходу. И это если не считать различные варианты очень популярных в КНР электробайков и прочих модных электрогаджетов на колесах.

Так на чем же ездит «Тесла»? На батарейках? Нет. На угле. На самом натуральном угле. Или на газе. И вариантов пока нет.

Я не говорю уже о сомнительных потребительских качествах электромобиля. Пробег электрической машинки на одной зарядке составляет не более 250 километров против более 600 км у автомобиля на ДВС. Время зарядки, то есть заправки, минимум два часа против пары минут автомобиля с ДВС.

Прежде чем смеяться, стоит проштудировать школьные учебники физики. В них, конечно же, нет демократических ценностей. Зато есть суровая реальность.