Новому послу США в РФ сказали, что он говорит по-русски с китайским акцентом

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Москва, 6 октября. Новый посол США в России Джон Хантсман поделился впечатлениями о первых днях работы в посольстве в российской столице.

Так, в эфире утреннего шоу на телеканале Fox News Хантсман сообщил, что некоторые из его коллег по посольству в РФ считают, что тот говорит по-русски с китайским акцентом.

Кроме того, Хантсман также рассказал о роли США в мире и о ситуации внутри страны. При этом глава американской дипмиссии не смог сдержать слез.

«Я думаю, что мы все еще величайшая страна в мире, в том числе это касается нашего стремления помогать», — отметил он.

Напомним, в ходе прошедшей в Кремле церемонии вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот от новых послов в России Хантсман объявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном.