Эксперт намекнул на связь ЦРУ с террористами ИГ в Сирии

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Москва, 6 октября. Журналист и телеведущий, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко выразил сомнения, что можно осуществлять кибератаки из Сирии без поддержки американских спецслужб и организаций, обеспечивающих террористов доступом в Интернет.

«Я с трудом поверю, что откуда-то из Дейр эз-Зора или из-под Пальмиры можно осуществлять кибератаки без поддержки ЦРУ и тех международных организаций, которые будут обеспечивать террористам доступ в мировую сеть», — сказал журналист в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Шевченко подчеркнул, что в современном мире невозможно осуществлять масштабные кибератаки без поддержки крупного союзника, а последние действия ИГ1 в Сирии подтверждают наличие такой поддержки.

Журналист отмечает, что крупные силы террористов прекратили воевать с курдами, с которыми они сражались последние четыре года, и внезапно были переброшены к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. При этом боевики избежали прямого столкновения с сирийскими войсками на пути к цели. По мнению Шевченко, подобные маневры невозможны без внешней поддержки террористов ИГ.

«А кто их курирует? Цивилизованное сообщество, с которым нам предлагают объединяться в борьбе с ИГИЛ1. Это сказки. Мы – это Россия. А так называемое цивилизованное сообщество – это циничные подонки, которые обманывают нас на Украине, проливая кровь украинцев и русских, обманывают нас в Сирии», - резюмировал Шевченко.

Он также добавил, что нынешняя ситуация в Сирии, а также потеря боевиками ИГ своих позиций в долине Евфрата идут вразрез с планами Вашингтона.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что поддержка террористов со стороны США является основным препятствием на пути к полному разгрому группировки «Исламское государство»1 в Сирии (ИГИЛ, запрещена в РФ).

По его словам, 28 сентября сирийские правительственные войска вдоль стратегически важной трассы Пальмира – Дейр эз-Зор были атакованы террористами, которые просочились из района, подконтрольного США. Конашенков подчеркнул, что более 300 боевиков ИГ готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне, имея на руках «совершенно точные координаты» расположения правительственных войск Сирии. Все атаки осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф, где расположена военная миссия США.

Кроме того, накануне директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что главари террористической группировки ИГ расширяют связи в хакерском сообществе для организации атак на жизненно важные объекты инфраструктуры в России, чтобы спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.

1 Организация запрещена на территории РФ.