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Российские подлодки провели учебные стрельбы «Калибрами» в Черном море
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    Российские подлодки провели учебные стрельбы «Калибрами» в Черном море

    16:10  6 Октября 2017
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    Российские подлодки провели учебные стрельбы «Калибрами» в Черном море

    Москва, 6 октября. Две российские подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск» осуществили учебные стрельбы в водах Черного моря. Об этом в пятницу рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

    По его словам, подлодки выпустили суммарно две ракеты «Калибр». Экипаж «Ростова» поразил мишень, расположенную на побережье в районе полигона «Опук», а команда «Новороссийска» ударила по надводной мишени, расположенной на морском полигоне. Оба запуска были осуществлены из подводного положения.

    Российские подлодки провели учебные стрельбы «Калибрами» в Черном море

    «В соответствии с планом боевой подготовки подводные лодки выполнили стрельбу ракетами «Калибр» по наземной и надводной целями в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря», — отметил Трухачев.

    Начальник отдела информационного обеспечения добавил, что стрельбы проводились в рамках программы мероприятий по совершенствованию навыков моряков в обращении с высокоточным оружием.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #черное море #стрельбы #калибр #подлодки
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