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Российские ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин
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    Российские ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

    16:27  6 Октября 2017
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    Российские ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

    Москва, 6 октября. В странах постсоветского пространства существует феномен: женщины в среднем живут дольше мужчин. Это связано с разницей мировосприятия полов, заявила директор Института демографической безопасности Ирина Медведева.

    Как показывают данные Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет. Заведующая лабораторией статистики здоровья при НИИ организации и информатизации здравоохранения Алла Иванова обратила внимание, что смертность не зависит от уровня жизни — и профессор, и разнорабочий могут покупать одинаковые некачественные продукты, напичканные пальмовым маслом.

    Однако в эти 43% попадают те представители сильного пола, которые не занимаются спортом, игнорируют врачей и пьют контрафактный алкоголь. При этом она добавила, что женщины, находясь в этих же условиях, все равно живут дольше.

    По словам Медведевой, это связано в первую очередь не с окружающей средой, а психологией.

    «Мужчина в России веками привык ощущать себя сильным полом  — ответственным за порученное ему дело, за благополучие своей семьи, за безопасность страны целиком, — цитирует ее «Ридус». — Когда такая возможность по каким-то причинам пропадает, мужчина теряет мотивацию жить как таковую. У него пропадает половая самоидентификация».

    Российские ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

    При этом она обращает внимание, что «скучной» жизнь мужчине может казаться без явных на то причин. Она приводит в пример героя романа Алексея Толстова «Аэлита» красноармейца Гусева.

    «Войны сейчас никакой нет, куда ж мне себя девать? — цитирует она литературного героя. — Вот я и решил  — лечу на Марс!»

    Иванова отмечала, что действия романа происходят 1920-х годах, которые никак нельзя назвать скучными.

    «Вот поэтому для многих российских мужчин жизнь  — это что-то такое, за что они особенно и не цепляются», — считает эксперт.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #ученые #мужчины #смертность
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