The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

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Лондон, 6 октября. Британское издание The Spectator рассказало об ошибках Запада и победах Путина на Ближнем Востоке.

The Spectator опубликовало статью Джона Брэдли — автора ряда книг о Ближнем Востоке, который уже более 20 лет освещает события в этом регионе. Брэдли считает, что сегодня Путин «правит Ближним Востоком».

Говоря о Сирии, автор акцентирует внимание на том, что сегодня у двух третей сирийцев легитимно избранный президент Башар Асад крайне популярен, а Путин для них — настоящий герой, и признает неудачной политику Запада.

«На самом деле полным провалом закончилась наша собственная циничная попытка установить в Дамаске суннитский режим . (…) А Путин с самого начала верно оценил ситуацию».

Брэдли считает, что помощь Москвы в войне в Сирии только усилила позиции России на Ближнем Востоке. Кроме того, укрепляется военно-техническое сотрудничества России и Ливии.

«Но Сирия и Ливия — это лишь два примера того, как Россия заткнула за пояс Запад».

Так, недавно Россия заключила новые соглашения с Турцией, в том числе о поставках оружия. И это несмотря на сбитый Турцией российский самолет, напоминает автор.

«Доказательством незаурядных дипломатических талантов Путина является то, что Россия и Турция сегодня поют друг другу дифирамбы как никогда прежде».

В статье упоминается и визит короля Саудовской Аравии в Россию, который начался 5 октября.

«Стремясь ограничить влияние Тегерана в Сирии, они [Саудовская Аравия – ред.] могут обратить только к России, и ни к кому больше».

Брэдли считает, что и Израиль признает авторитет России, поэтому регулярно проводит встречи с Путиным.

«Во время одной из них он едва не заплакал, когда подобно саудовцам начал умолять российского лидера обуздать Иран и «Хезболлу».

Как пишет британский журналист, странам Ближнего Востока легко выстраивать отношения с Россией из-за схожих взглядов на устройство государства:

«Он [Путин – ред.] разделяет их презрение к демократии западного образца, и в отличие от обитателя Белого дома, он — человек слова, который создает стабильность, а не хаос, и у него нет сложных проблем с правами человека».

Путин намного опережает американцев, поскольку он совершил то, что в дипломатии казалось невозможным, и переиграл Запад. А Вашингтон снова оказался на обочине, униженный и никому не нужный, подводит итог автор статьи.