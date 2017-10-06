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Политика
The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»
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    The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

    16:19  6 Октября 2017
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    The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

    Лондон, 6 октября. Британское издание The Spectator рассказало об ошибках Запада и победах Путина на Ближнем Востоке.

    The Spectator опубликовало статью Джона Брэдли — автора ряда книг о Ближнем Востоке, который уже более 20 лет освещает события в этом регионе. Брэдли считает, что сегодня Путин «правит Ближним Востоком».

    Говоря о Сирии, автор акцентирует внимание на том, что сегодня у двух третей сирийцев легитимно избранный президент Башар Асад крайне популярен, а Путин для них — настоящий герой, и признает неудачной политику Запада.

    «На самом деле полным провалом закончилась наша собственная циничная попытка установить в Дамаске суннитский режим . (…) А Путин с самого начала верно оценил ситуацию».

    Брэдли считает, что помощь Москвы в войне в Сирии только усилила позиции России на Ближнем Востоке. Кроме того, укрепляется военно-техническое сотрудничества России и Ливии.

    «Но Сирия и Ливия — это лишь два примера того, как Россия заткнула за пояс Запад».

    Так, недавно Россия заключила новые соглашения с Турцией, в том числе о поставках оружия. И это несмотря на сбитый Турцией российский самолет, напоминает автор.

    «Доказательством незаурядных дипломатических талантов Путина является то, что Россия и Турция сегодня поют друг другу дифирамбы как никогда прежде».

    The Spectator рассказал, как Путин переиграл Запад и начал «править Ближним Востоком»

    В статье упоминается и визит короля Саудовской Аравии в Россию, который начался 5 октября.

    «Стремясь ограничить влияние Тегерана в Сирии, они [Саудовская Аравия – ред.] могут обратить только к России, и ни к кому больше».

    Брэдли считает, что и Израиль признает авторитет России, поэтому регулярно проводит встречи с Путиным.

    «Во время одной из них он едва не заплакал, когда подобно саудовцам начал умолять российского лидера обуздать Иран и «Хезболлу».

    Как пишет британский журналист, странам Ближнего Востока легко выстраивать отношения с Россией из-за схожих взглядов на устройство государства:

    «Он [Путин – ред.] разделяет их презрение к демократии западного образца, и в отличие от обитателя Белого дома, он — человек слова, который создает стабильность, а не хаос, и у него нет сложных проблем с правами человека».

    Путин намного опережает американцев, поскольку он совершил то, что в дипломатии казалось невозможным, и переиграл Запад. А Вашингтон снова оказался на обочине, униженный и никому не нужный, подводит итог автор статьи.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #россия #сша #сирия #иран #ближний восток
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