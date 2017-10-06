Киев ждет глубокое разочарование: в Госдуме ответили на угрозу морской блокады Крыма

В Избранное

Симферополь, 6 октября. Власти Киева пытаются в очередной раз изолировать Крым с помощью морской блокады. Однако их ждет только глубокое разочарование, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Мы видим попытку организовать международную морскую блокаду полуострова, но уверен, что киевские власти ждет глубокое разочарование», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Бальбек добавил, что желание Киева полностью изолировать полуостров никогда не сбудется, поскольку каждый год у Крыма появляется все больше и больше друзей.

Депутат напомнил, что всю линейку украинских блокад Крым пережил без катастроф. Бальбек уверен, что все эти «токсичные атмосферы», блокады и мрачное небо — это лишь завуалированное согласие, что полуостров принадлежит РФ.

Ранее украинский депутат Андрей Тетерук предложил создать вокруг полуострова «токсичную атмосферу», чтобы нарушить торговые связи между Крымом и Турцией.