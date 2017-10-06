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Политика
Глава ПАСЕ подал в отставку, сославшись на личные причины
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    Глава ПАСЕ подал в отставку, сославшись на личные причины

    15:48  6 Октября 2017
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    Глава ПАСЕ подал в отставку, сославшись на личные причины

    Москва, 6 октября. Руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

    В ПАСЕ отметили, что вопрос об отставке Аграмунта планировалось обсудить на открытии пленарного заседания в Страсбурге 9 октября, однако политик предвосхитил эти дебаты, решив самостоятельно сложить с себя полномочия. Временно исполняющим обязанности главы ПАСЕ стал старший вице-президент ассамблеи сэр Роджер Гейл.

    Глава ПАСЕ подал в отставку, сославшись на личные причины

    «В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей сессии ассамблеи», — говорится в сообщении.

    Как сообщает РЕН ТВ, сам Аграмунт уже заявил в соцсетях о своей отставке, объяснив это решение личными причинами.

    Напомним, что Педро Аграмунт подвергся жесткой критике после того, как самовольно посетил Сирию с рабочим визитом. В связи с этим весной 2017 года ПАСЕ выразила политику вотум недоверия.

    Автор: Алексей Громов
    #педро аграмунт #отставка #пасе
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