РЕН ТВ покажет комедийный сериал «Беглец» с Охлобыстиным во «ВКонтакте»

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Москва, 6 октября. Новый комедийный сериал с Иваном Охлобыстиным «Беглец» РЕН ТВ покажет 8 октября в эфире телеканала и онлайн на своей официальной странице «ВКонтакте».

Двойная премьера РЕН ТВ стартует в воскресенье — герой Ивана Охлобыстина прячется от киллеров, возвращает любовь своей жизни и спасает город от мафии. Партнерами актера по съемочной площадке стали Семен Стругачев, Виктория Полторак, Григорий Сиятвинда.

Первую серию «Беглеца» пользователи «ВКонтакте» увидят в 12:30 (время московское). Новый формат вещания позволит каналу значительно расширить зрительскую аудиторию. Жители Петропавловск-Камчатского все серии «Беглеца» смогут смотреть дважды за день: сначала эфире телеканала, а затем в соцсети.