Волкер оценил юмор российских пранкеров, позвонивших ему от имени Турчинова

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Москва, 6 октября. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер восхитился чувством юмора российских пранкеров, которые позвонили ему от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова.

Волкер поделился впечатлениями о телефонном разговоре с Алексеем Столяровым, больше известным как Лексус. Пранкеры позвонили представителю Госдепа, представившись Турчиновым.

«Действительно, такой звонок был, и я должен признать: у них прекрасное чувство юмора, — признался Волкер. — Некоторые вопросы, которые они мне задали, то, как они мне их задавали, — это было достойно восхищения».

Он также добавил, что эта история доказывает важную роль живых, открытых и свободных СМИ в стране, передает «Газета.ru».

Ранее пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Вован) оказались в списке заблокированного в России киевского сайта «Миротворец».