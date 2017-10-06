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Политика
МИД РФ осудил решение Греции выдать США россиянина Винника
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    МИД РФ осудил решение Греции выдать США россиянина Винника

    15:53  6 Октября 2017
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    МИД РФ осудил решение Греции выдать США россиянина Винника

    Москва, 6 октября. В МИД РФ с сожалением восприняли информацию о том, что власти Греции согласились выдать США россиянина Александра Винника. Как говорится в комментарии департамента информации и печати МИД, российская сторона считает этот вердикт несправедливым и нарушающим международное право.

    В ведомстве также подчеркнули, что Греции был передан запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию Винника на родину. Поскольку Винник является гражданином РФ, то российский запрос имеет приоритет согласно общепринятым юридическим нормам.

    «Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений», — добавили в МИД РФ, передает RT.

    Отметим, что американская сторона обвиняет Александра Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #мид рф #греция #винник
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