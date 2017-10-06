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Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Происшествия
Меркель соболезнует Путину в связи с трагедией во Владимирской области
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    Меркель соболезнует Путину в связи с трагедией во Владимирской области

    15:40  6 Октября 2017
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    Меркель соболезнует Путину в связи с трагедией во Владимирской области

    Берлин, 6 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей во Владимирской области, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

    «Известие о столкновении поезда с автобусом во Владимире, в результате которого погибло большое число людей и многие были ранены, меня сильно поразило», — заявила Меркель, отметив, что выражает искреннее сочувствие всем россиянам и родственникам погибших в частности. Всем пострадавшим она пожелала скорейшего выздоровления.

    Напомним, что в ночь на пятницу, 6 октября, в районе города Покровка произошла смертельная авария — пассажирский автобус столкнулся с поездом, следующим по маршруту «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». В результате погибли 16 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В данный момент сотрудники СК РФ устанавливают причины происшествия.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #меркель #владимир
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