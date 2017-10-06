Для «Северного потока-2» разработали альтернативный маршрут в обход Дании

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Вена, 6 октября. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая занимается вопросом строительства газопровода «Северный поток-2», разработала альтернативный маршрут в обход Дании на случай, если Копенгаген заблокирует проект. Об этом в пятницу заявил технический директор Nord Stream 2 Сергей Сердюков.

«Будет альтернатива. Она проработана», — отметил он.

По словам Сердюкова, если Дания запретит строительство газопровода на своей территории, то это не сильно скажется на длине магистрали. Да, протяженность газопровода в этом случае увеличится, однако не критично. Когда речь идет о протяженности в 1200 км, несколько дополнительных километров никак не изменят общую картину, считает технический директор Nord Stream 2, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее стало известно о том, что правительство Дании готовит законопроект, запрещающий строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны.