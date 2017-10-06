Пассажира с чемоданом взрывчатки поймали в шведском аэропорту

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Стокгольм, 6 октября. Пассажир из Германии пытался пронести на борт самолета в аэропорту Швеции взрывчатое вещество, сообщили в правоохранительных органах страны.

Инцидент произошел в аэропорту шведского города Гетеборг. У сотрудников полиции вызвал подозрение один из предметов в багаже 20-летнего пассажира из Германии.

Полиция оцепила часть помещений около зала вылета аэропорта «Ландветтер». Для досмотра предмета приехали взрывотехники.

Внутри багажа оказался пероксид ацетона (TATP). Источники в полиции объяснили зарубежным СМИ, что это вещество сложно обнаружить. Оно неоднократно использовалось в терактах, в частности на стадионе в Манчестере в 2017 году.

Подозреваемый арестован.