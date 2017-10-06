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Общество
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Украина
«И ядерную бомбочку в придачу»: запрос ВСУ на оружие США сравнили с письмом Деду Морозу
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    «И ядерную бомбочку в придачу»: запрос ВСУ на оружие США сравнили с письмом Деду Морозу

    17:54  6 Октября 2017
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    Глава Генштаба Украины раскрыл перечень оружия, которое Киев попросил у США

    Киев, 6 октября. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, какое вооружение власти Украины попросили у США. По его словам, в перечне, который Киев передал Пентагону, оказались средства воздушной разведки, противотанковые системы, а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Оружейный «вишлист» Киева рассмешил украинцев. По мнению пользователей, этот перечень напоминает «письмо Деду Морозу», а властям не хватало еще попросить «ядерной бомбы в придачу».

    «И ядерную бомбочку в придачу»: соцсети рассмешил киевский оружейный «вишлист» для США 

    «И ядерную бомбочку в придачу»: соцсети рассмешил киевский оружейный «вишлист» для США 

    Кроме того, в комментариях предположили, что США предоставит Украине только «ржавое»и «списанное» оружие.

    «И ядерную бомбочку в придачу»: соцсети рассмешил киевский оружейный «вишлист» для США 

    Нашлись и те, кто в в шутку представил свой вариант «вишлиста», предположив, что на самом деле у Пентагона попросили лук и стрелы, 55 вертолетов и 65 самолетов.

    Однако не всех эта новость развеселила. Некоторые пользователи с возмущением заметили, что власти Украины продолжают «позорить свой народ». 

    «И ядерную бомбочку в придачу»: соцсети рассмешил киевский оружейный «вишлист» для США 

     

    «И ядерную бомбочку в придачу»: соцсети рассмешил киевский оружейный «вишлист» для США 

     

     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #киев #украина #оружие
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