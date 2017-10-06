«И ядерную бомбочку в придачу»: запрос ВСУ на оружие США сравнили с письмом Деду Морозу

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Киев, 6 октября. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, какое вооружение власти Украины попросили у США. По его словам, в перечне, который Киев передал Пентагону, оказались средства воздушной разведки, противотанковые системы, а также системы радиоэлектронной борьбы.

Оружейный «вишлист» Киева рассмешил украинцев. По мнению пользователей, этот перечень напоминает «письмо Деду Морозу», а властям не хватало еще попросить «ядерной бомбы в придачу».

Кроме того, в комментариях предположили, что США предоставит Украине только «ржавое»и «списанное» оружие.

Списанное и поломанное. К тому же ещё и платить за него надо будет и запчасти за дорого покупать ) — Руслан (@egoruslan) October 6, 2017

Нашлись и те, кто в в шутку представил свой вариант «вишлиста», предположив, что на самом деле у Пентагона попросили лук и стрелы, 55 вертолетов и 65 самолетов.

Самолеты F-35 65 шт, вертолеты «Апачи» 55 шт... но тут в палату зашли санитары и зафиксировали нас!((( — Остап Бендер (@lerun17) October 5, 2017

я знаю! лук и стрелы,как у Робин Гуда! хотя.... стрелы ,зажилят скорей всего! тока лук думаю! — АnAn (@n86041941) October 6, 2017

Однако не всех эта новость развеселила. Некоторые пользователи с возмущением заметили, что власти Украины продолжают «позорить свой народ».