«И ядерную бомбочку в придачу»: запрос ВСУ на оружие США сравнили с письмом Деду Морозу
Киев, 6 октября. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, какое вооружение власти Украины попросили у США. По его словам, в перечне, который Киев передал Пентагону, оказались средства воздушной разведки, противотанковые системы, а также системы радиоэлектронной борьбы.
Оружейный «вишлист» Киева рассмешил украинцев. По мнению пользователей, этот перечень напоминает «письмо Деду Морозу», а властям не хватало еще попросить «ядерной бомбы в придачу».
Кроме того, в комментариях предположили, что США предоставит Украине только «ржавое»и «списанное» оружие.
Списанное и поломанное. К тому же ещё и платить за него надо будет и запчасти за дорого покупать )— Руслан (@egoruslan) October 6, 2017
Нашлись и те, кто в в шутку представил свой вариант «вишлиста», предположив, что на самом деле у Пентагона попросили лук и стрелы, 55 вертолетов и 65 самолетов.
Самолеты F-35 65 шт, вертолеты «Апачи» 55 шт... но тут в палату зашли санитары и зафиксировали нас!(((— Остап Бендер (@lerun17) October 5, 2017
я знаю! лук и стрелы,как у Робин Гуда! хотя.... стрелы ,зажилят скорей всего! тока лук думаю!— АnAn (@n86041941) October 6, 2017
Однако не всех эта новость развеселила. Некоторые пользователи с возмущением заметили, что власти Украины продолжают «позорить свой народ».