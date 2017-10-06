Дмитрий Квартальнов: Предложение возглавить «Локомотив» получил накануне игры с «Динамо»

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Москва, 6 октября. Новый наставник хоккейного «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о своем назначении в ярославский клуб. По его словам, переговоры прошли быстро.

Российский хоккеист, тренер Дмитрий Квартальнов признался, что времени на принятие решение возглавить тренерский штаб ярославского клуба, было мало.

«Когда получил предложение? Накануне матча с «Динамо». Понятно, что на принятие решения времени было мало, но мы достаточно быстро и обстоятельно поговорили с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым и обозначили базовые принципы совместной работы, после чего пришли к соглашению, и уже на следующее утро я был представлен команде и начал погружаться в дела. Тем более до матча с «Динамо» оставалось меньше суток», — рассказал 51-летний специалист в интервью «Известиям».

Это четвертый клуб в тренерской карьере Квартальнова, который ранее работал в «Северстали», «Сибири» и ЦСКА. Последние под руководством нового тренера ХК «Локомотив» в минувшем сезоне вышли в финал Кубка Гагарина.