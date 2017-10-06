Монографию о «восходящем родословии» Путина презентовали в Хакасии

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Абакан, 6 октября. В пятницу, 6 октября, в Абакане была презентована монография «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина». Презентация приурочена к 65-летию главы российского государства.

Как говорится в сообщении на сайте главы Хакасии, ученые-архивисты выявили ранее неизвестные биографические данные о прямых предках Путина до седьмого колена — ревизские сказки (переписи населения), исповедные росписи и метрические записи, которые хранились в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга и государственном архиве Тверской области.

Кроме того, сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII-XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века, также были введены в научный оборот.

Ранее сообщалось, что в день своего рождения, 7 октября, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.