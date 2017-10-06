Милонов хочет запретить россиянам менять пол

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Москва, 6 октября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов подготовил законопроект, который запретит проводить в России операции по смене пола.

Проект закона будет внесен на рассмотрение Государственной думы в течение осенней сессии. Сначала документ обсудят члены экспертных советов.

Милонов обращает внимание, что при разработке инициативы опирался на мнения врачей. Он также убежден, что желающим сменить пол нужна помощь не хирурга, а психолога или психиатра.

«Проведение подобных операций противоречит как минимум самой сути медицины: после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства», — приводит аргументы в защиту своего законопроекта депутат.

Ранее Милонов попросил воспринимать как гротеск призыв расстрелять рэп-исполнителей Гнойного и Оксимирона.