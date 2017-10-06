Способ давления на неугодных: адвокат оценил идею СБУ сажать чиновников за посещение России

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Служба безопасности Украины выступила с инициативой подвергать уголовному преследованию политиков, чиновников, депутатов и общественных деятелей за посещение России, сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам», — говорится в сообщении на официальном сайте службы безопасности.

При этом в ведомстве подчеркнули, что законопроект находится в стадии разработки, поэтому силовики готовы прислушаться к предложениям и пожеланиям профессионального сообщества юристов.

Адвокат, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права РПА Минюста России, старший преподаватель института отраслевого менеджмента РАНХиГС Андрей Некрасов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что формулировка «общественный деятель» является очень размытой, а потому может быть применена к значительному количеству людей.

«Оценка степени принадлежности к общественным деятелям очень субъективна. Является ли в широком смысле общественным деятелем политик? И да, и нет. Можно ли назвать Михаила Саакашвили украинским политиком? Непонятно. Он не гражданин Украины и официальной политикой заниматься не может. Общественный ли он деятель? Опять же, это большой вопрос, делает ли он что-то конкретное, что приносит пользу обществу, или просто стремится заработать политические очки? Когда в законе не указываются конкретные понятия и нет признаков, на основании которых можно было бы прийти к пониманию этого понятия, возникает очень много вопросов и споров», — объясняет Некрасов.

Правозащитник не исключил, что в случае принятия законопроекта украинским парламентом он может быть использован как инструмент политического и психологического давления. Адвокат говорит, что законодатель хочет получить рычаг, с помощью которого можно было бы массово воздействовать на все слои населения.

«Даже если этот закон будет принят, каждый случай будет рассматриваться судом в индивидуальном порядке, является ли подозреваемый, например, общественным деятелем или нет. Нормы права в данном случае будут действовать довольно избирательно. Можно предположить, что закон будет использоваться в качестве способа давления на неугодных», — рассуждает Андрей Некрасов.

Также эксперт отметил, что Украина — большая страна, где проживает большое количество, а в чиновничьем аппарате много должностей. То есть структура, на которую будет возложена обязанность следить за исполнением данного закона, не сможет качественно исполнять свои функции.

Сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия будет официально признана «страной-агрессором», а Донбасс — «оккупированной территорией». О причинах инициации данного законопроекта и его последствиях — в материале Федерального агентства новостей.