Песков не исключил ответные меры на притеснение российских СМИ в США

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Москва, 6 октября. Российские власти не исключают симметричных мер в случае продолжения притеснения российских СМИ в Соединенных Штатах, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что ряд российских СМИ подвергается «беспрецедентному давлению», что затрудняет их деятельность в некоторых западных странах, в том числе США.

«По нашему убеждению, это идет в нарушение принципа свободы слова, свободы работы СМИ», — подчеркнул Песков.

Он выразил надежду на то, что нарушения не останутся незамеченными на международном уровне, отметив, что речь идет об RT и Sputnik.

«Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность, нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципа взаимности», — добавил спикер Кремля.

Песков напомнил, что при принятии зеркальным мер, для России главным остается то, что свобода СМИ в РФ и равенство отечественных и зарубежных СМИ закреплено на законодательном уровне.