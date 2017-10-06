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Происшествия
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Политика
МИД РФ примет меры, чтобы фото убитого посла Карлова удалили из игры про Бэтмена
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    МИД РФ примет меры, чтобы фото убитого посла Карлова удалили из игры про Бэтмена

    15:18  6 Октября 2017
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    МИД РФ примет меры, чтобы фото убитого посла Карлова удалили из игры про Бэтмена

    Москва, 6 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что МИД будет добиваться исключения из компьютерной игры Batman: The Enemy Within снимков российского посла Андрея Карлова, который был расстрелян в Турции в декабре прошлого года.

    «Сделаем все, чтобы фотография была исключена», — отметила Захарова.

    Напомним, Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии художественной выставки. Россия классифицировала случившееся как теракт.

    Ранее геймеры обнаружили в компьютерной игре Batman фотографию убитого российского посла. Игроманы сначала даже не поверили своим глазам.

    Мария Захарова

    Автор: Тимур Румянцев
    #захарова #карлов
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