МИД РФ примет меры, чтобы фото убитого посла Карлова удалили из игры про Бэтмена

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Москва, 6 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что МИД будет добиваться исключения из компьютерной игры Batman: The Enemy Within снимков российского посла Андрея Карлова, который был расстрелян в Турции в декабре прошлого года.

«Сделаем все, чтобы фотография была исключена», — отметила Захарова.

Напомним, Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии художественной выставки. Россия классифицировала случившееся как теракт.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1 — Bro Team Pill (@BroTeamPill) October 5, 2017

Ранее геймеры обнаружили в компьютерной игре Batman фотографию убитого российского посла. Игроманы сначала даже не поверили своим глазам.