Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Украина
Депутат Левченко перед диверсией в Раде проводил испытания шашки в туалете
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Левченко перед диверсией в Раде проводил испытания шашки в туалете

    15:06  6 Октября 2017
    151

    Депутат Левченко перед диверсией в Раде проводил испытания шашки в туалете

    Киев, 6 октября. Депутат Юрий Левченко, бросивший сегодня дымовую шашку в сессионном зале Рады, предварительно испытал пиротехнику в туалете парламента. При этом компанию ему составил Семен Семеченко.

    Видео «испытаний» обнародовало украинское информационное агентство Pravda.press. На записи можно видеть, как депутаты зажгли шашку в туалете. При этом Левченко заявляет журналистам, что «идет испытание, как спасти украинскую конституцию». После этого он направился в зал заседаний Рады, предварительно сказав Семенченко: «Приноси еще».

    Горящее устройство в туалете они потушили. Новую шашку Левченко зажег уже во время рассмотрения законопроекта  о продлении на год особого статуса ДНР и ЛНР, однако ее быстро вынес из зала депутат Андрей Тетерук. Сам Левченко после этого пробился на трибуну и заявил, что ответственность за инцидент берет на себя. Так, по его словам, он выразил протест против принятия этого закона, поскольку Рада, по его убеждению, действовала антиконституционно. 

    «Ту шашку дымовую зажег я. И я считаю, что сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает», — заявил он.  

    Из-за стоящего в Раде запаха дыма и гари спикер парламента Андрей Парубий около 12.00 заявил, что «технически в зале невероятно сложно работать» и закрыл заседание парламента.

    Позже депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев на своей странице в Facebook заявил, что брошенная Левченко дымовая шашка была военной, и ее ни в коем случае нельзя использовать в закрытых помещениях. 

    «Если бы Тетерук не выбросил ее из зала, то это могло бы привести к трагедии, особенно учитывая то, что на балконе в это время на экскурсии были дети», — написал он.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #депутаты #поджог #рада #шашка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 2440

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85471

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107562

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30030

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44800
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        195
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        2440
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1295
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1238