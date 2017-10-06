Депутат Левченко перед диверсией в Раде проводил испытания шашки в туалете

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Киев, 6 октября. Депутат Юрий Левченко, бросивший сегодня дымовую шашку в сессионном зале Рады, предварительно испытал пиротехнику в туалете парламента. При этом компанию ему составил Семен Семеченко.

Видео «испытаний» обнародовало украинское информационное агентство Pravda.press. На записи можно видеть, как депутаты зажгли шашку в туалете. При этом Левченко заявляет журналистам, что «идет испытание, как спасти украинскую конституцию». После этого он направился в зал заседаний Рады, предварительно сказав Семенченко: «Приноси еще».

Горящее устройство в туалете они потушили. Новую шашку Левченко зажег уже во время рассмотрения законопроекта о продлении на год особого статуса ДНР и ЛНР, однако ее быстро вынес из зала депутат Андрей Тетерук. Сам Левченко после этого пробился на трибуну и заявил, что ответственность за инцидент берет на себя. Так, по его словам, он выразил протест против принятия этого закона, поскольку Рада, по его убеждению, действовала антиконституционно.

«Ту шашку дымовую зажег я. И я считаю, что сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает», — заявил он.

Из-за стоящего в Раде запаха дыма и гари спикер парламента Андрей Парубий около 12.00 заявил, что «технически в зале невероятно сложно работать» и закрыл заседание парламента.

Позже депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев на своей странице в Facebook заявил, что брошенная Левченко дымовая шашка была военной, и ее ни в коем случае нельзя использовать в закрытых помещениях.