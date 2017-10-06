Путин и президент Финляндии обсудили создание миссии ООН в Донбассе

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Москва, 6 октября. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё во время телефонного разговора обсудили российскую инициативу об учреждении миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, российский лидер проинформировал своего коллегу о российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

Кроме того, в ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня президенты двух стран обсудили проблематику укрепления сотрудничества в Арктике, а также стабильности и безопасности на Балтике.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, в настоящее время Россия рассчитывает на деловое и конструктивное рассмотрение инициативы о введении миротворческой миссии в Донбасс в Совбезе ООН.