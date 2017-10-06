«Пинок в сторону России»: почему Литва согласилась переименовать Грузию

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Вильнюс, 6 октября. Швейцарское издание назвало неожиданное согласие Литвы переименовать Грузию в Сакартвело «пинком» в сторону России.

В 2011 году грузинское правительство во главе с Михаилом Саакашвили обратилось к дружественным странам с предложением называть их страну Сакартвело. Откликнулась только Южная Корея. Япония, Латвия и Литва ответили отказом.

Спустя шесть лет Литва неожиданно изменила свое решение. С 2018 года парламент страны предлагает использовать в качестве официального названия южного государства вариант, предложенный самими грузинами.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung передает слова председателя литовского парламента Виктораса Пранцкетиса (Viktoras Prankietis), который считает, что грузины не любят слово «Грузия» и, решение о переименовании – это отличный подарок грузинскому народу. Но мнению журналистов, это прежде всего пинок в сторону России.

Грузия, как и другие страны, имеет различные названия в других языках. Так, в Армении эту страну называют Врастан, а в Турции и Азербайджане – Гюргюстан. Грузины же называют свою родину по имени древнего грузинского народа Сакартвело.

«Все эти названия нравятся грузинам, лишь русское название Грузия, которое до сих пор используется в славянских странах, для многих политиков в Тбилиси — как бревно в глазу», — пишет издание.

Инициатива об отказе от русского названия была спровоцирована военным конфликтом летом 2008 года.

Напомним, в августе 2017 года Грузия направила Киеву запрос об экстрадиции беглого Саакашвили, которого три года назад года власти страны объявили в розыск с решением о заочном аресте.