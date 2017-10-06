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Спираль эскалации: пойдет ли Испания по пути Югославии
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    Спираль эскалации: пойдет ли Испания по пути Югославии

    15:26  6 Октября 2017
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    Референдум в Каталонии

    В последние годы Европейский союз погрязал в одном системном кризисе за другим — от Греции до Brexit. Но ни один из них не поставил под угрозу то, что являлось основой европейской интеграции с конца 1940-х годов: обеспечение долгосрочного мира среди европейских государств.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Could Spain Go the Way of Yugoslavia?Может ли Испания пойти по пути Югославии»), опубликованной порталом The National Interest.

    Европу не обошло стороной политическое насилие, что могут подтвердить жители Северной Ирландии и баски. Но почти всем европейцам в их среде идея вооруженного конфликта уже немыслима. Хотя еще нет прогнозов, что кризис в Каталонии перерастет в полномасштабный конфликт, американские и европейские лидеры, по всей видимости, не воспринимают происходящие события серьезно. Они ошибаются.

    Каталонский кризис был вызван абсолютно безответственным поведением со стороны, как руководства региона, так и Мадрида. В то время как опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей Каталонии выступают против независимости, каталонский лидер Карлес Пучдемон предложил проведение референдума о независимости, который был поспешно пропущен через местный парламент и по всем стандартам был незаконным.

    Митинги в Барселоне

    Неудивительно, что, поскольку противники получения Каталонией независимости не участвовали в голосовании, которое они рассматривают как незаконное, голоса, по крайней мере, половины электората остались неучтенными. Однако вопреки логике Пучдемон заключил, что данные результаты дают региону «право» на независимость.

    Если бы испанское правительство просто проигнорировало референдум, ничего бы не случилось. Но вместо этого Мариано Рахой направил полувоенную Гражданскую гвардию в Барселону, чтобы предотвратить голосование. Отбирались избирательные бюллетени, проводился обстрел каталонцев резиновыми пулями, людей вытаскивали с избирательных участков, причиняя сотням ранения — этого Европа не видела уже очень давно.

    Словесная война продолжается. Каталония угрожает объявить независимость. Мадрид предупреждает, что это может аннулировать далеко идущее самоуправление Каталонии.

    Для студентов, изучающих этнические конфликты, эта последовательность событий слишком знакома и напоминает начало конфликтов в Югославии и на Северном Кавказе: безответственные лидеры попадают в «спираль эскалации», они больше не могут контролировать положение дел в регионе. Насилие приводит к поляризации населения, а экстремисты с обеих сторон извлекают из этого пользу. Наиболее неблагоприятные сценарии не должны реализоваться, но то, что мы знаем из других конфликтов, вызывает озабоченность.

    Во-первых, чиновники недооценивают, что означает автономия Каталонии. Хотя дипломаты и ученые часто выступают за самоуправление как решение этнической напряженности, автономия предоставляет Барселоне символические атрибуты государственности, а также институты и лидеров, которые почти по умолчанию представляют националистические амбиции. Местное самоуправление помогло инициировать войны на Кавказе в начале 1990-х годов. Это может быть и в Каталонии. Автономия региона означает, что там есть своя собственная полиция, Моссос д'Эсквадра. Кстати, во время голосования полиция отказалась подчиниться федеральным инструкциям о прекращении референдума. В ряде случаев споры между федеральными и каталонскими полицейскими силами почти приводили к потасовке.

    Мадрид направил в Каталонию силовиков

    Мадрид и Барселона, таким образом, контролируют вооруженные силы, поскольку они настроены крайне негативно по отношению друг к другу. Если ситуация обострится, а каталонские сотрудники полиции будут на  стороне регионального руководства, Испания фактически потеряет свой уже слабый контроль над территорией. Если один просчет приведет к реальному кровопролитию, стороны могут достичь точки невозврата.

    Для Мадрида ставки высоки. Потеря контроля над Каталонией, вероятно, также увеличит желание басков об отделении. Неужели Испания действительно осуществит свои угрозы по ликвидации самоуправления Каталонии, тем самым распустив Моссос д'Эсквадра и каталонские институты? «Может ли Испания пойти по пути Югославии?»

    К сожалению, мы знаем, насколько опасным может быть такой шаг. Политологи обнаружили, что устранение политической автономии является одним из самых мощных толчков к восстанию и гражданской войне. Это можно проследить на примере Косово: в 1989 году югославский лидер Слободан Милошевич упразднил автономию Косово и ввел прямое управление в остальной провинции. Сначала это вызвало ненасильственные протесты. Поскольку никто не обращал на это  внимания, появилась «Армия освобождения Косово», что привело к войне 1998 года. Для меньшинства, такого как каталонцы, упразднение автономии станет окончательным ударом и будет воспринято как отрицание их идентичности и прав, которые они стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

    Мадрид и Барселона находятся на грани конфликта, хотя большинство европейцев и американцев думают иначе. Они могут заглянуть в бездну и сделать шаг назад. Даже тогда они, вероятно, больше не справятся с этим кризисом мирным путем. Европейским лидерам, реакция которых была достаточно предсказуемой, непозволительно самоуспокоение. Им нужно действовать быстро, чтобы разрядить этот кризис.

    Автор: Алексей Громов
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