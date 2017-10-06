Известный театральный режиссер Кокорин умер в Москве

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Москва, 6 октября. Бывший руководитель екатеринбургского Театра юного зрителя Вячеслав Кокорин ушел из жизни в возрасте 73 лет.

О смерти заслуженного театрального режиссера сообщил его ученик Вячеслав Ямбор. «Вячеслав Всеволодович ушёл. В День учителя» — написал он на своей странице в соцсетях.

По данным «Ура.ру», Кокорин страдал от онкологического заболевания. В августе медики диагностировали у него неоперабельную опухоль.

Екатеринбургским ТЮЗом он руководил с 2001 по 2005 год.

