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Общество
Известный театральный режиссер Кокорин умер в Москве
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    Известный театральный режиссер Кокорин умер в Москве

    14:35  6 Октября 2017
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    Известный театральный режиссер Кокорин умер в Москве

    Москва, 6 октября. Бывший руководитель екатеринбургского Театра юного зрителя Вячеслав Кокорин ушел из жизни в возрасте 73 лет. 

    О смерти заслуженного театрального режиссера сообщил его ученик Вячеслав Ямбор. «Вячеслав Всеволодович ушёл. В День учителя» — написал он на своей странице в соцсетях.

    По данным «Ура.ру», Кокорин страдал от онкологического заболевания. В августе медики диагностировали у него неоперабельную опухоль. 

    Екатеринбургским ТЮЗом он руководил с 2001 по 2005 год.
     

    Автор: Алексей Громов
    #кокорин #театр #смерть #режиссер
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