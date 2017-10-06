Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мурманчанин два года прятался от полиции в морском порту
Политика
В ЛНР объяснили, к чему приведет принятие закона о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ЛНР объяснили, к чему приведет принятие закона о реинтеграции Донбасса

    14:54  6 Октября 2017
    54

    ЛНР: Законопроект, принятый Радой, противоречит минским документам

    Донецк, 6 октября. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего высказался по поводу принятия Верховной радой Украины в первом чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    Дайнего считает, что «этот законопроект не имеет никакого отношения к мирному урегулированию. Он абсолютно противоречит минским документам и показывает, что Украина категорически уходит от выполнения своих обязательств, принятых в Минске», сообщает RT. И.о. министра иностранных дел ЛНР подчеркнул, что если украинские власти считают возможным отказываться от обязательств на международном уровне, то они сами виноваты в этой ситуации.

    Кроме того, Дейнего заявил, что сейчас сложно судить, чем обернется принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса. По мнению дипломата, это «может закончиться мыльным пузырем, то есть закон будет принят и не будет действовать. А может закончиться и серьезным вооруженным противостоянием».

    Напомним, что ранее Верховная рада Украины с драками приняла в первом чтении законопроект Порошенко о Донбассе. 

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 2034

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85378

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107549

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30021

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44786
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        165
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        2029
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1231
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1220