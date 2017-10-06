В ЛНР объяснили, к чему приведет принятие закона о реинтеграции Донбасса

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Донецк, 6 октября. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего высказался по поводу принятия Верховной радой Украины в первом чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Дайнего считает, что «этот законопроект не имеет никакого отношения к мирному урегулированию. Он абсолютно противоречит минским документам и показывает, что Украина категорически уходит от выполнения своих обязательств, принятых в Минске», сообщает RT. И.о. министра иностранных дел ЛНР подчеркнул, что если украинские власти считают возможным отказываться от обязательств на международном уровне, то они сами виноваты в этой ситуации.

Кроме того, Дейнего заявил, что сейчас сложно судить, чем обернется принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса. По мнению дипломата, это «может закончиться мыльным пузырем, то есть закон будет принят и не будет действовать. А может закончиться и серьезным вооруженным противостоянием».

Напомним, что ранее Верховная рада Украины с драками приняла в первом чтении законопроект Порошенко о Донбассе.