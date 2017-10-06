Эксперт рассказал, как навести порядок на Украине: Останавливать это надо жестко

Москва, 6 октября. Колумнист Федерального агентства новостей, гражданин Донецкой народной республики Руслан Мармазов заявил, что для наведения порядка на Украине нужны решительные действия.

«К войне привыкнуть нельзя. Легко быть свободным художником, аналитиком, когда находишься вдалеке от событий. А когда идешь по разбитому Киевскому проспекту в Донецке, понимаешь, что все зашло слишком далеко. Когда я в Донецке, езжу на кладбище, и у нас есть там аллея погибшим парням. С каждым разом их все больше и больше. То, что мы видим сейчас в Киеве, это следующий виток. Останавливать это надо жестко. Никакими торгами: в торге на базаре мы не сильны, в отличие от дельцов. Мы сильны в других категориях — в работе и в бою», — сказал Мармазов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.