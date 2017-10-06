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Названы известные фильмы, где играющие любовников актеры ненавидели друг друга
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    Названы известные фильмы, где играющие любовников актеры ненавидели друг друга

    15:04  6 Октября 2017  /обновлено: 15:06  06 Октября 2017
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    Названы 12 известных фильмов, где играющие любовников актеры ненавидели друг друга

    Москва, 6 октября. Названы 12 известных фильмов, где актеры, играющие влюбленных, за кадром ненавидели друг друга.

    Актерская профессия сложнее, чем может показаться. Например, артистам приходится изображать в кадре симпатию к человеку, которого в жизни ты на дух не переносишь. «Ридус» отобрал 12 фильмов, в которых чувства героев разительно расходились с реальными отношениями артистов.

    Взаимная неприязнь образовалась между Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс на съемках «Ромео + Джульетта», а также Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей на «Грязных танцах». Влюбленный по настоящему в Рэйчел Макадамс Райан Гослинг просил режиссера заменить ее во время съемок «Дневник памяти».

    Скандал за скандалом сопровождали производство «В джазе только девушки» после того, как Тони Кертис, крутивший роман с партнершей Мэрилин Монро, заявил, что «целоваться с ней  — все равно что с Гитлером».

    Наверняка поклонники «Секретных материалов» будут шокированы, узнав, что Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в жизни не переносили друг друга. А знаменитое выражение «целоваться как с пепельницей» появилось после съемок Ким Бэйсингер с Микки Рурком.

    Билл Мюррей отказался сниматься в продолжении «Ангелов Чарли» из-за конфликта с «не умеющей играть» Люси Лю. Постоянные ссоры актеров сопровождали и съемки «Я люблю неприятности» с Джулией Робертс и Ником Нолти.

    Снимались по отдельности в «Казино Рояль» Питер Селлерс и Орсон Уэллс. Доводила до белого каления Ширли Маклейн на съемках «Язык нежности» Дебра Уингер, сидевшая в тот период на кокаине.

    Резкие высказывания в адрес Кифера Сазерленда себе позволил его партнер по сериалу «24 часа» Фредди Принц-младший. Настоящее соперничество актрис Джоан Кроуфорд и Бетты Дэвис разгорелось во время производства «Что случилось с Бэби Джейн?»

    Автор: Катерина Тимошенская
    #фильмы #дневник памяти #секретные материалы #в джазе только девушки #грязные танцы #ромеоджульетта
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