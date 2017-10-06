Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»
Политика
Путина поддержали бы 68% россиян, если бы выборы прошли в воскресенье — ФОМ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путина поддержали бы 68% россиян, если бы выборы прошли в воскресенье — ФОМ

    18:00  6 Октября 2017
    43

    Путина поддержали бы 68% россиян, если бы выборы прошли в воскресенье — ФОМ

    Москва, 6 октября. Не менее 68% россиян готовы проголосовать за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы состоялись в это воскресенье. Такие данные предоставил в пятницу фонд «Общественное мнение» после проведения социологического опроса.

    Выяснилось, что 68% населения готовы проголосовать за Путина, 8% планируют отдать свои голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 3% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 1% — за бизнесмена Михаила Прохорова,  столько же людей собираются голосовать за лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

    Путина поддержали бы 68% россиян, если бы выборы прошли в воскресенье — ФОМ

    Еще 1% выбрали пункт «другой политик» или пункт «испортить бюллетень». При этом 8% респондентов  заявили, что не собираются идти на выборы, а 9% затруднились ответить.

    Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Среди возможных кандидатов на пост президента называют действующего главу государства Владимира Путина, лидера фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Григория Явлинского, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #опрос #выборы-2018 #фом
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 3157

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85555

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30032

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44810
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        1935
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        217
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        3143
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1371