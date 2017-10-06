Путина поддержали бы 68% россиян, если бы выборы прошли в воскресенье — ФОМ

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Москва, 6 октября. Не менее 68% россиян готовы проголосовать за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы состоялись в это воскресенье. Такие данные предоставил в пятницу фонд «Общественное мнение» после проведения социологического опроса.

Выяснилось, что 68% населения готовы проголосовать за Путина, 8% планируют отдать свои голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 3% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 1% — за бизнесмена Михаила Прохорова, столько же людей собираются голосовать за лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Еще 1% выбрали пункт «другой политик» или пункт «испортить бюллетень». При этом 8% респондентов заявили, что не собираются идти на выборы, а 9% затруднились ответить.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Среди возможных кандидатов на пост президента называют действующего главу государства Владимира Путина, лидера фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Григория Явлинского, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.