Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Полиция получила сообщения о минировании более 50 объектов в Москве
Технологии
Сторожевой корабль проекта 22500
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сторожевой корабль проекта 22500

    14:28  6 Октября 2017
    248

    Сторожевой корабль проекта 22500 разработан ОАО «Северное ПКБ». Первая демонстрация модели корабля состоялась на Международной выставке военно-морской техники Euronaval 2010, которая прошла в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Главной задачей сторожевого судна проекта 22500 является охрана кораблей и коммуникаций от вражеских боевых кораблей и подводных лодок, отражение воздушного нападения, поиск и уничтожение подводных судов, огневая поддержка десантно-штурмовых групп, погранично-патрульная служба по охране территориальных вод и исключительной экономической зоны.

    Заметим, что проект 22500 — это развитие экспортного корвета S-1350, предлагавшийся еще ОАО «Северное ПКБ» зарубежным клиентам. Изменения коснулись электронного, оборонительного и ударного вооружения.

    Предполагается, что сторожевые корабли проекта 22500 будут обладать водоизмещением около 1000 тонн, оснащены полным составом вооружения. Кроме того, судно будет иметь вертолет постоянного базирования.

    Корабли проекта 22500 будут оснащены ударным ракетным вооружением (предлагается «Уран-Э» и «Калибр-НКЭ»), зенитно-ракетным комплексом и артиллерийскими установками. Артиллерийское орудие может быть представлено одной 100-мм артиллерийской системой А-190Э или 57-мм автоматом А-220М. Кроме того, артиллерия судна дополняется 30-мм шестиствольным автоматом АК-630М (или ЗАК «Пальмира»), а также двумя 14,5-мм крупнокалиберными пулеметными установками МТПУ.

    Для противодействия воздушным целям на сторожевой корабль проекта 22500 будет установлена зенитная ракетная система «Гибка», обладающая боезапасом типа «Игла». Для противолодочного орудия рассматриваются три варианта: «Медведка», РПК-8, «Пакет-Э/НК».

    Под серьезной охраной: сторожевой корабль проекта 22500

    Кормовая часть надстройки корабля имеет взлетно-посадочную площадку и телескопический ангар для вертолета взлетной массой до 12 тонн. Планируется, что судно проекта 22500 будет разгоняться до 33 узлов.

    Отметим, судна проекта 22500 можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях. Так, вместо вооружения на суднах проекта 22500 можно будет установить специальные средства, которые помогут обнаружить и спасти потерпевших бедствие на море, провести экологический мониторинг акватории, потушить пожар, доставить груз на буровые платформ.  

    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф рф #армия #флот
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 2038

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85378

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107550

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30021

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44786
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        168
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        2038
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1234
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1222