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Сторожевой корабль проекта 22500 разработан ОАО «Северное ПКБ». Первая демонстрация модели корабля состоялась на Международной выставке военно-морской техники Euronaval 2010, которая прошла в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Главной задачей сторожевого судна проекта 22500 является охрана кораблей и коммуникаций от вражеских боевых кораблей и подводных лодок, отражение воздушного нападения, поиск и уничтожение подводных судов, огневая поддержка десантно-штурмовых групп, погранично-патрульная служба по охране территориальных вод и исключительной экономической зоны.

Заметим, что проект 22500 — это развитие экспортного корвета S-1350, предлагавшийся еще ОАО «Северное ПКБ» зарубежным клиентам. Изменения коснулись электронного, оборонительного и ударного вооружения.

Предполагается, что сторожевые корабли проекта 22500 будут обладать водоизмещением около 1000 тонн, оснащены полным составом вооружения. Кроме того, судно будет иметь вертолет постоянного базирования.

Корабли проекта 22500 будут оснащены ударным ракетным вооружением (предлагается «Уран-Э» и «Калибр-НКЭ»), зенитно-ракетным комплексом и артиллерийскими установками. Артиллерийское орудие может быть представлено одной 100-мм артиллерийской системой А-190Э или 57-мм автоматом А-220М. Кроме того, артиллерия судна дополняется 30-мм шестиствольным автоматом АК-630М (или ЗАК «Пальмира»), а также двумя 14,5-мм крупнокалиберными пулеметными установками МТПУ.

Для противодействия воздушным целям на сторожевой корабль проекта 22500 будет установлена зенитная ракетная система «Гибка», обладающая боезапасом типа «Игла». Для противолодочного орудия рассматриваются три варианта: «Медведка», РПК-8, «Пакет-Э/НК».

Кормовая часть надстройки корабля имеет взлетно-посадочную площадку и телескопический ангар для вертолета взлетной массой до 12 тонн. Планируется, что судно проекта 22500 будет разгоняться до 33 узлов.

Отметим, судна проекта 22500 можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях. Так, вместо вооружения на суднах проекта 22500 можно будет установить специальные средства, которые помогут обнаружить и спасти потерпевших бедствие на море, провести экологический мониторинг акватории, потушить пожар, доставить груз на буровые платформ.